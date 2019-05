Euro Insol: Activitatea CET Govora nu este afectata de distrugerea excavatorului E 01

Comunicat de presa

privind evenimentul produs in data de 23 mai 2019 la Cariera Alunu, la excavatorul E01–1400

Referitor la evenimentul produs in data de 23 mai 2019 la Cariera Alunu, la excavatorul E01–1400, CET Govora face urmatoarele precizari:

Din primele informatii, in zona de lucru a excavatorului E 01 – 1400 s-a produs o alunecare de teren in taluzul lateral avand ca efect impingerea, inclinarea si ulterior rasturnarea acestui excavator.

In cadrul operatorului CET Govora a fost constituita o comisie de cercetare a evenimentului tehnic produs, pentru identificarea cauzelor si evaluarea situatiei create.

In ceea ce priveste personalul salariat aferent liniei tehnologice a excavatorului E 01 avariat, acesta va fi redistribuit pe celelate linii tehnologice din cadrul carierelor Alunu, Panga si respectiv Berbesti Vest.

Prin redistribuirea personalului salariat, se va mari in consecinta capacitatea de exploatare pe celelalte linii tehnologice in vederea suplinirii cantitatii de lignit aferenta celei avariate. De asemenea, CET Govora are in derulare mai multe contracte de achizitie carbune, societatea fiind pregatita sa cumpere o cantitate suplimentara in vederea acoperirii deficitului.

La cariera afectata, cariera Alunu, activitatea va continua cu celelalte 3 excavatoare disponibile, respectiv E 02, E 03 si E 04, fiind identificate solutii in vederea restabilirii productiei de carbune.

Avand in vedere ca la CET Govora este constituit un stoc de carbune si exista posibilitatea functionarii cu un cazan pe gaz natural, consumatorilor CET Govora, respectiv Sistemul centralizat de termoficare urbana al Municipiului Ramnicu Valcea, Chimcomplex SA Sucursala Ramnicu Valcea si Ciech Soda Romania, li se vor asigura cantitatile de energie termica si electrica prevazute in contractele in vigoare.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

EURO INSOL SPRL