Lasati PNL si USR la guvernare, sa faca ce stiu mai bine: RAHATUL PRAF!

Da, mi-as dori din tot sufletul sa vina la Putere in Romania liberalii si useristii! Sa plece acasa pesedistii cei mult huliti! Nu conteaza ca Romania are cea mai mare crestere economica din UE, nici ca romanii au acum salarii decente in foarte multe domenii. Nu! Important este sa spunem M…E PSD, sa plece de la guvernare, ca ei sunt „coruptii” care au ridicat nivelul de trai si au dat de pamant cu multinationalele care au trebuit sa mai lase ceva din profit si in impozite si taxe platite corect statului roman.

Mi-as dori, asadar, din suflet sa vina la Putere romanasul neaos Orban galbejitul si Cioloselul, sa vedem cum fac ei rahatu praf si reinstaureaza statul de drept si baga la puscarie hotii. Poate incep cu cei de la ei din partid. Tara Lovistei stie!

Ce magnific ar fi ca ajunsi la Putere liberalii si useristii sa înceapă sa taie salariile si pensiile, asa cum au mai facut-o! Sa inceapa cu salariile din sanatate, pe care pesedistii le-au triplat, ca si asa vad multi doctori si, atentie, asistente nemultumiti(e) de…Ciuma Rosie! Uite asa, de-abia astept sa preia minunata Opozitie guvernarea in Romania si asa va invinge democratia si… statul de drept! Daca nu mi-ar fi o lehamite imensa, chiar as vota cu PNL si USR doar pentru a avea ocazia sa-si demonstreze deplina incompetenta. Pana una, alta, inainte de alegerile parlamentare, hai sa votam europarlamentarii…pe 26 mai!

Tiberiu Pirnau