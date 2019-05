„Explozie” la Perisani! Deputatul liberal Cristian Buican, in PERICOL!

Explozie la Perisani! Deputatul liberal Cristian Buican, in PERICOL! Conform unor date de ultima ora – bazinul electoral liberal din nordul judetului Valcea – risca o EXPLOZIE puternica. Ultimul sondaj efectuat recent in zona respectiva – arata clar ca liberalii vor pierde in aceste alegeri europarlamentare chiar si in fieful lui Buican – Perisani – localitatea sa natala. Localnicii sunt foarte nemultumiti, chiar si unele rude ale lui Buican, de lipsa de sustinere a presedintelui PNL Valcea. Deputatul liberal a uitat de unde a plecat si nu si-a ajutat – legislativ – cu nimic localitate de unde a zburat spre zarile politicii in urma cu cativa ani!