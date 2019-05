Consiliul Local, convocat să aprobe programul evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului

Miercuri, 15 mai, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, va aproba programul evenimentelor dedicate aniversării a 631 de ani de la prima atestare documentară a municipiului – „Ziua Râmnicului”, precum și suportarea din bugetul local a sumei de 134.135 lei, necesară pentru organizarea evenimentelor programate.

Programul evenimentelor dedicate aniversării a 631 de ani de la prima atestare documentară a municipiului – „Ziua Râmnicului” este următorul: sâmbătă, 18.05 Scuarul Mircea cel Bătrân – deschiderea Târgului Meşterilor Populari Vâlceni, Scuarul Mircea cel Bătrân – deschiderea Târgului de Carte, diverse locaţii – competiţii sportive sub genericul „Ziua Râmnicului”, Scuarul Mircea cel Bătrân – concert de muzică populară. Duminică, 19.05 Scuarul Mircea cel Bătrân -Târgul Meşterilor Populari Vâlceni, Scuarul Mircea cel Bătrân – Târgul de Carte, diverse Locaţii – competiţii sportive sub genericul „Ziua Râmnicului”, Scuarul Mircea cel Bătrân – concert de muzică pop, pop – opera. Luni, 20.05 Primăria municipiului – şedinţă festivă a Consiliului Local Municipal, cu participarea personalităţilor vâlcene, paradă festivă pe traseul Primăria municipiului – ctatuia lui Mircea cel Bătrân, statuia lui Mircea cel Bătrân – moment artistic prezentat de TM Ariel, Scuarul Mircea cel Bătrân – Târgul Meşterilor Populari Vâlceni, Scuarul Mircea cel Bătrân – Târgul de Carte, Scuarul Mircea cel Bătrân – concert de muzică pop, Scuarul Mircea cel Bătrân – foc de artificii. Alte evenimente: competiţii sportive de masă grupate sub genericul Cupa Râmnicului.