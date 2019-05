Valceanul Dumitru Becsenescu a înființat, impreuna cu mai multi prieteni, un fond care să investească în idei de business în IT: „0- Day Capital vrea să sprijine chiar şi elevi şi studenţi”

Ion Nestor (NNDKP), Dumitru Becşenescu (Antares Group), Dan Lazărescu (cofondator TotalSoft) alături de alţi nouă antreprenori din mai multe domenii de activitate (medical, IT, consultanţă şi transport) au înfiinţat compania 0- Day Capital, un proiect prin care caută idei de business în IT pe care să le transforme mai departe în afaceri competitive pe plan internaţional.

Referitor la acest proiect, cunoscutul om de afaceri valcean, Dumitru Becsenescu, a mentionat ca: „Ma bucur sa pot participa activ la sustinerea tinerilor roamani cu potential. E un sentiment placut sa poti face asta pentru a-i sprijini. De cele mai multe ori cei care au idei fie raman cu ele neavand suport financiar si de management, fie le vand pe bani putini. Satisfactia mea vine in primul rand din faptul ca putem descoperi si ajuta talentele romanesti.”

„Este o idee care a plecat de la faptul că, deşi şcoala românească de IT este una care are performanţe foarte bune şi se vorbeşte despre businessurile româneşti din IT în toată lumea, lipseşte în general, nu doar la noi, ci şi în Europa Centrală, partea aceasta de finanţare a idelor celor care vor să creeze în acest domeniu. Atunci am considerat că vrem să sprijinim aceste idei“, a declarat pentru ZF Dragoş Stănescu, CEO al 0-Day Capital şi unul dintre investitori.

Practic, 0- Day Capital va sprijini specialişti din IT sau chiar elevii şi studenţii cu idei în acest domeniu să devină antreprenori prin furnizarea nu doar a finanţării necesare, ci şi a suportului din punct de vedere logistic, înregistrarea internaţională a brevetelor, strategia de marketing, dezvoltare şi implementare a proiectului. După realizarea produselor, 0-Day Capital va susţine afacerile să ajungă pe pieţe mature aşa cum este SUA, de exemplu, conform datelor furnizate de companie, şi să obţină finanţări.