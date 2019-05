„Stapanul judetului”, dosar la DNA si DGA! Comisarul sef Giuroiu, in rolul lui Corado Catani!

Om de afaceri valcean cu multiple legaturi in zona administrativa, media, religioasa, economica, dar si politica valceana, in vizorul Directiei Nationale Anticoruptie si a Serviciului Anticoruptie Valcea din cadrul Inspectoratului General al Politiei! De aproape un an, afaceristul cu pricina se afla in centrul unui dosar de coruptie instrumentat mai intai de comisarul sef de politie Razvan Marius Giuroiu si preluat dupa aceea de DNA, Structura Pitesti. Omul despre care se spune ca este un fel de stapan al judetului, cel care hotaraste numirile pe functii la mai multe institutii valcene, inclusiv cele de forta, este cercetat pentru legaturile extrem de apropiate si dubioase cu mai multi directori ai unor institutii de stat, dar si societati comerciale de stat, care i-au incredintat in mod direct contracte de milioane de euro. Pentru a-si atinge tinta, respectiv obtinerea unor dovezi certe si inculparea afaceristului, ofiterii anticoruptie au infliltrat in firmele acestuia mai multe sageti, martori sub acoperire, care au fost devoalate in urma unor sifonari… tot din zona anticoruptiei! Suntem curiosi cum va evolua acest dosar – vor invinge banii care cumpara constiinte sau JUSTITIA adevarata?! Sau poate omul de afaceri va dovedi ca este nevinovat, o victima a Statului Paralel! Este posibila si aceasta varianta! Ramane de vazut!

Tiberiu Pirnau

PS: Nu am scris un nume, avand in vedere ca acestei descrieri ii corespund cel putin 5 personaje din micutul orasel de munte, ii lasam pe baieti sa fiarba in suc propriu… Speram ca autoritatile isi vor face treaba!