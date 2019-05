Deputatul Vasile Cocos a fost desemnat presedinte al Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi

Comunicat de presa

Deputatul Vasile Cocos a fost desemnat presedinte al Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi

In sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 17 aprilie 2019 s-a adoptat Hotararea nr. 10 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32 din 4 iulie 2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetare anuale ale Curtii de Conturi ( hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 298 din 18.04.2019 ) .

Astfel, deputatul Vasile Cocos apartinand grupului parlamentar PSD, a fost desemnat in calitate de presedinte al comisiei in locul deputatului PSD de Buzau , Lazar Sorin care a fost desemnat presedinte al Comisiei de buget , finante , banci.

Comisia speciala se compune din 15 membrii desemnati de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat si este condusa de un birou alcatuit din presedinte, vicepresedinte si secretar.

Membrii Comisiei isi pastreaza si calitatea de membri ai comisiilor permanente ale celor doua camere.

Rapoartele Comisiei, intocmite ca urmare a controlului executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi, vor fi prezentate Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in termenul stabilit de acestea , urmand a fi puse la dispozitia grupurilor parlamentare, dupa care se vor prezenta in sedinta de plen reunit al celor doua camere.

Comisia va functiona pana la sfarsitul mandatului legislaturii parlamentare 2016-2020.

Sef Cabinet Deputat Vasile Cocos

ec. Cristina Nicoleta Gilca