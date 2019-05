Culmea tupeului politic la Victor Ponta (Pro Romania): Campanie electorala in Spitalul Judetean Valcea?! La Oltchim, Ponta poate sa stea la… poarta

Culmea tupeului politic: Campanie electorala in spital! Victor Ponta de la Pro Romania intentioneaza sa transmita mesaje electorale in Spitalul Judetean Valcea miercuri, 8 mai! Directorul SJU Valcea, medicul Dan Ponoran, este in concediu de odihna in aceasta perioada, contactat telefonic a afirmat categoric ca nu accepta sa se faca politica in spital si va lua toate masurile ca niciun partid politic sa nu-i deranjeze pe pacienti si angajatii SJU! Cu alte cuvinte, Ponta va vizita poarta Spitalului Judetean de Urgenta Valcea!

In program mai este programata o vizita pe Platforma industriala Ramnicu Valcea, la Oltchim. Interesant este ca directorul Victor Avram nu stia nimic despre aceasta vizita si s-a exprimat ferm ca nu se face politica in combinat, iar liderii de sindicat pot sa se intalneasca oriunde in alta parte cu Victor Ponta!

Miercuri, 8 mai, președintele Pro România – Victor Ponta, prim-vicepreședintele Pro România – Daniel Constantin și fostul prim-ministru Mihai Tudose, vor fi oaspeții filialei județene.

Programul vizitei în municipiu a echipei Pro România

12.00-12.45 – Vizită la Spitalul Județean Vâlcea, reabilitat parțial din fonduri europene în timpul Guvernului Ponta.

14.30 – 15.30 – Vizită la SC Psiho Selcab SRL – companie privată de producție textilă cu secții în Râmnic și Drăgășani

15.45 – 16.45 – Întâlnire cu liderii sindicali de pe platforma industrială.

17.00-18.00 – Întâlnire cu membri Pro România din secțiile de votare, membrii de partid și simpatizanți, în sala mare a Teatrului „Anton Pann”

18.15 – Conferință de Presă

Tiberiu Pirnau