Terapie prin Artă la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea

Arta binelui aduce împreună oameni din județe, domenii și generații diferite!

Râmnicu Vâlcea, 6 mai 2019. Actori ai Teatrului „Anton Pann” pornesc luni, 6 mai, în căutarea spectatorilor dornici să se bucure de un moment de grație și bucurie prin saloanele Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Activitatea face parte din proiectul Terapie prin Artă organizat de asociația culturală Create.Act.Enjoy din Cluj-Napoca. Aflat la a șaptea ediție, proiectul se desfășoară în perioada mai-iulie 2019, fiind extins pentru prima dată la nivel național. Extinderea înseamnă câte o săptămână de activități cultural-artistice la spitalele județene din Râmnicu Vâlcea și Alba Iulia, pe lângă programul din șase spitale din Cluj-Napoca. De-a lungul întregului proiect, vor fi implicați peste 50 de artiști profesioniști (actori, regizori, fotografi, videografi, muzicieni, designeri) și peste 100 de voluntari.

La Râmnicu Vâlcea, momentele artistice itinerante din spitale îi vor avea ca protagoniști pe actorii Teatrului „Anton Pann” Alexandru Beteringhe, Andrei Brădean, Vladimir Purdel și Ana Șușca, în timp ce colega lor Nicole Burlacu va coordona atelierele creative pentru pacienți din perioada 6-9 mai împreună cu doi coordonatori din echipa clujeană: regizorul Cristian Pascariu și actorul Paul Sebastian Popa. În 10 mai, pacienții și personalul medical de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea sunt invitați la un spectacol de teatru din repertoriul local, găzduit în incinta instituției medicale. Echipa Create.Act.Enjoy va fi susținută în desfășurarea activităților de la Râmnicu Vâlcea de voluntari locali, care au răspuns apelului lansat în mediul online. Voluntarii vâlceni vor fi vedetele proiectului sâmbătă, 11 mai, în timpul activității „Rudă pentru o zi”, când vor face vizite pacienților care au petrecut mult timp singuri în spital.

Inițiativa asociației clujene Create.Act.Enjoy are ca scop promovarea unui tip de terapie bazat pe activități artistice și creative care influențează sănătatea psihică, emoțională și fizică a persoanelor de orice vârstă, oferindu-le oportunitatea de a forma noi legături sociale. Proiectul vine în sprijinirea eforturilor medicilor, pacienților și apropiaților acestora de-a spori efectele tratamentelor din spitale prin activități complementare, bazate pe artă și interacțiune. Implicarea artiștilor și a voluntarilor în activități directe cu persoanele din unitățile spitalicești contribuie la crearea sentimentului de comunitate, la promovarea unei stări de bine și a importanței consumului de artă în societate.

„Am creat acest proiect în 2012, când eram proaspăt absolvenți ai unor facultăți vocaționale. Am aplicat la un apel de finanțare pentru proiecte de „terapie prin artă” care urmau să fie implementate în 5 spitale din ţară – asta putea să însemne teatru, pictură sau muzică. Noi am aplicat pentru Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj și am găsit o formulă prin care să combinăm teatrul cu filmul, fotografia și scenaristica. Ceea ce cred eu că a făcut diferența a fost că ne-am gândit activățile în așa fel încât să implice activ persoanele aflate în spital – nu doar pacienții, ci și cadrele medicale. De atunci proiectul a tot crescut, însă mereu a rămas o rampă de lansare pentru artiștii tineri, la început de carieră, pentru care oportunitățile de a-și crea experiență profesională sunt în continuare limitate”, spune Diana Buluga, actriță, co-fondator și coordonator al proiectului Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy.

Materialele foto-video din edițiile precedente ale proiectului Terapie prin Artă se pot vedea pe site-ul oficial Create.Act.Enjoy sau pe canalul de Youtube.

Proiectul Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy este co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național, realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, sponsorizat de Timișoreana prin campania „Cinstim Binele”, Servier Pharma, Fondul Jazz in the Park și Fundația TELUS International România.

Parteneri: Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Centrul Cultural Clujean, Facultatea de Teatru și Film (UBB), Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB), Departamentul de Sănătate Publică (FSPAC), Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Forum Apulum, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Detalii suplimentare:

hello@createactenjoy.com sau 0743 307 087

Pagina oficială de Facebook: fb.com/Create.Act.Enjoy

Site oficial: www.createactenjoy.com