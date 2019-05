O eleva de la Colegiul Mircea cel Batran da lectii de moralitate unei false ziariste: V-ati facut reclama pe spatele nostru, sa va fie rusine!

O publicatie locala, careia nu-i vom face publicitate mentionandu-i numele, arunca in stilul care o caracterizeaza cu mizerii in Colegiul National Mircea cel Batran din Ramnic Valcea. Intr-un mod total nedontologic, neprincipial si neprofesionist – intr-un asa-zis articol – sunt denigrati la gramada directorii scolii, profesorii, dar si elevii – despre care se spune ca peste 80 la suta dintre ei ar fi niste drogati. Alexandra Popa, eleva a acestui colegiu, posteaza pe facebook un comentariu care ar trebui sa o rusineze pe falsa ziarista: Doamna C.D. sau ce nume ați avea, oricum neinteresant, cum ar fi dacă v-ați tine parerea pentru dumneavoastră pentru ca oricum este egala cu -1. Asemenea dumneavoastră, sunt creatoare de conținut, curios, scriu și eu articole despre diverse teme, dar am mai multe vizualizări la un articol decât ați avut dumneavoastră la intreg ziarul de cand a aparut. V-ați făcut reclama pe spatele nostru, a acelor 80% de elevi( care oricum este un număr absolut fără noima, după ce ca faceți greșeli de exprimare, nici cu matematica nu stam bine), spunând aberații. Despre performanțele noastre nu ați scrie un articol, atat sportive cât și la olimpiadele de matematica, biologie și așa mai departe. Spuneti și faceți acuzații fără dovezi, bazate pe “auzite” dar fără sa cercetați. Aveți ceva cu liceul? Foarte bine, nici mie nu îmi place fața dumneavoastră sau modul josnic in care scrieți ( se presupune ca aveți niște studii in domeniul in care practicați), dar nu scriu articole in care să îmi bat joc de dumneavoastră, pentru ca suntem oameni nu animale, cel putin eu, dumneavoastră ce sunteți? Se presupune ca fac parte din acei 80% despre care ați aberat in primul articol. Ei bine, ma puteți baga in orice categorie, atâta timp cât nivelul intelectual nu îmi permite sa fac injurii la adresa unor persoane importante fără sa am dovezi palpabile. Așa ca, buna seara, sunt Alexandra, sunt premianta, nu am încălcat niciodata o lege, sunt sportiva in toată regula și deși nu sunt multumita de multe lucruri incerc sa le rezolv prin fapte, nu articole penibile. Dumneavoastră cine sunteți?

Tiberiu Pirnau