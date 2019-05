INCENDIAR! Sute de credinciosi din Ionesti se gandesc sa se mute la Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din cauza primarului Neagoie!

Sute de enoriasi din comuna Ionesti sunt nemultumiti de modul in care primarul Constantin Neagoie se comporta cu preotul lor! Acestia denunta presiunile lui Neagoie asupra preotului si fac front comun. Credinciosii din Ionesti, sustinuti si de fostul primar Ion Catanoiu, vor trimite in curand o adresa catre Directia Nationala Anticoruptie, Patriarhie, dar si catre mai multe ambasade importante. Se pare ca marul discordiei ar fi terenuri care apartin respectivei parohii iar Neagoie ar dori sa le treaca pe persoana fizica! Preotul nu a cedat insistentelor primarului latifundiar si de-aici a inceput un adevarat calvar pentru familia slujitorului lui Dumnezeu. Prin toate mijloacele Neagoie actioneaza de aproape patru ani, sa-l indeparteze pe preotul care a indraznit sa nu-i fie sluga si sa nu-i pupe papucul! Primarul din Ionesti a recurs si la o forma de santaj amenintandu-l chiar pe Inaltpreasfintitul Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, ca va construi la Ionesti o biserica greco-catolica daca nu-l muta pe preotul rebel din comuna. Intr-un mizerabil stil securistic – asupra preotului au fost aruncate nenumarate denigrari si acuzatii fara temei! Inclusiv Iude imbracate in haine preotesti. Dumnezeu e sus si vede tot! Si nu bate cu parul! Ion Catanoiu spune ca daca preotul respectiv va fi mutat din localitate, mai multi credinciosi din Ionesti se gandesc sa se mute la Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România. Exista un teren liber in centrul localitatii pentru construirea unei noi biserici, iar sponsori din tara si din strainatate (SUA) si-au manifestat deja sustinerea pentru acest demers cunoscand nedreptatile din Ionesti. Totodata, mai multi preoti din judetul Valcea il sustin pe preotul din Ionesti si sunt revoltati de atitudinea abuziva a primarului, solicitand Arhiepiscopiei Ramnicului sa faca dreptate. Ziarul de Valcea investigheaza acest caz si vom reveni cu amanunte incendiare!

Tiberiu Pirnau