Pascal Bruckner vine la Rm Vâlcea! Premieră mondială la Teatrul Anton Pann

Luna mai, care tocmai a început, anunță venirea la Rm Vâlcea, la Teatrul Anton Pann, a unuia dintre cei mai renumiți scriitori francezi. Este vorba de Pascal Bruckner. După evenimentul de la sfârșitul acestei săptămâni, din zilele de 4 și 5 mai, când la Teatrul Anton Pann vom vedea un spectacol în premieră mondială,”Crăciunul Președintelui” după o piesă scrisă de el, spectacol pus în scenă de regizoarea Chris Simion, ne vom întâlni cu renumitul scriitor francez, Pascal Bruckner, peste două săptămâni, mai precis pe 18 mai. El va veni la Teatrul Anton Pann din Rm Vâlcea, la invitația regizoarei și a managerului teatrului, a lui Octavian Costin, special pentru a vedea cum este montată această piesă ce poartă semnătura domniei sale.

In conferință de presă, care a avut loc în urmă cu o săptămână la sediul teatrului, regizoarea Chris Simion făcea următoarea precizare: ”Crăciun la Palat, titlul original al piesei, este o comedie politică, cu o temă actuală pentru orice spaţiu cultural, social, politic. La noi va pica de minune pentru că, întâmplător, este şi an electoral. Poate va trezi în sufletele noastre ceva mai mult decât un act cultural, un act de divertisment. Poate, sper eu să trezească conştiinţa noastră, pe care uneori o avem, dar ea adoarme. O lăsăm noi să adoarmă… Este un text care te provoacă, atât regizoral, cât şi la nivel de distribuţie. Mă bucur maxim că se întâmplă aici, la Râmnicu Vâlcea, din mai multe puncte de vedere. Este o premieră mondială pentru că este un text unicat, montat pentru prima dată pe o scenă ca piesă de teatru.” Piesa „Crăciun la Palat” a fost scrisă de Pascal Bruckner în anul 2016 şi a mai fost prezentată în România, sub forma unui spectacol-lectură, la ediţia din 2016 a Festivalului Undercloud din Bucureşti.

Distribuția spectacolului este următoarea: Președintele: TAVI COSTIN; Majordomul președintelui: MARIAN RÎLEA / ALEXANDRU BETERINGHE; Frizerul președintelui: ANDREI CĂTĂLIN; Soția frizerului: DENISSE MOISE; Miniștrii: DAN PUGHINEANU. După cum observați, printre actorii Teatrului Anton Pann, un nume cu siguranță v-a atras atenția. Este vorba de actorul Marian Râlea, cunoscut tuturor, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Chris Simion-Mercurian, regizoarea acestui spectacol, numită de criticul George Pruteanu la prima sa carte, scrisă la vârsta de 16 ani „un fel de pui de Cioran în fustă lungă şi neagră”, membru al Uniunii Scriitorilor din România, scriitoare și regizor de succes, cu peste 40 de spectacole puse în scenă, inițiatoarea Companiei de Teatru D’AYA și a Festivalul de Teatru Undercloud, în 2019 vine la Teatrul Anton Pan din Rm Vâlcea și montează în premieră mondială piesa de teatru scrisă de Pascal Bruckner- Crăciunul Presedintelui, spectacol la care sunteți invitați să-l vedeți la finele acestei săptămâni, în zilele de 4 și 5 mai.