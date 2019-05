BOMBA! Omul de afaceri Viorel Bica intra in politica! Loc eligibil la alegerile parlamentare…

Bomba! Omul de afaceri Ilie Virgil (Viorel) Bica, patronul Televiziunii VTV si al firmei de transport SC BICA SRL, intra puternic, pe fata, nu pe la spate, in politica! Liberal convins, Bica, sotul inspectorului sef de la invatamant, a batut palma direct cu președintele PNL Ludovic Orban si are asigurat un loc eligibil la alegerile parlamentare din 2020. Probabil ca asa se explica si inclinarea clară a VTV catre liberali. Miscarea s-a facut peste capul baronului galben de la Valcea, care trage sfori sa-i taie elanul politic lui Bica! Si pentru ca se va muta in Bucuresti, afaceristul politician si-a cumparat deja o casa in Pipera. Ii dorim succes in noua activitate!

Dinca Catinel