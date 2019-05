O minune din Tara Lovistei: Cascada Scorusu

Daca vă echipaţi de munte, la capătul unui traseu de o oră, in localitatea Malaia din Tara Lovistei, puteţi admira cea mai înaltă şi una dintre cele mai frumoase cascade din România. Cascada Scoruşu sau a lui Ciucă are o cădere de peste 100 m înălţime – noteaza carinatataranu.ro. Sunt, mai exact, două cascade, despărţite de un canion. Avem de-a face cu un fenomen unicat prin pitoresc. Astfel, potrivit ultimelor măsurători efectuate, Cascada Scoruşu are 101,5 metri înălţime, fiind formată din două etaje, din care cel mai mare are 80 de metri. Lăţimea pânzei de apă variază între 3 şi 7 metri. Splendoarea căderii de apă merită tot efortul acestei excursii.

Sursa foto: doihoinari.ro