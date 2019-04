Elevii valceni de gimnaziu si liceu, premiati la Olimpiada

Olimpiada națională de Limba și literatura română a fost găzduită în perioada 22-26 aprilie 2019 de județele Iași (elevii de gimnaziu) și Prahova (elevii de liceu).

La gimnaziu, lotul elevilor vâlceni prezenți la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română, desfășurată la Iași, a fost format din:

Nica Ioana, clasa a V-a, Școala Gimnazială nr. 4, Rm.Vâlcea, prof. îndrumător Andrei Ecaterina;

Niţă Daria Maria, clasa aVI-a, C.N.I. „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Stanca Mariana;

Floricioiu Victor Ioan, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm.Vâlcea, prof. îndrumător Pascaru Mariana;

Radu Andreea Valeria, clasa a VII-a,Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Soare Florina;

Gruiţoiu Ana – Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea prof.îndrumător Spiridon Elena;

Olariu Ștefan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Pascaru Mariana;

Albinaru Sara Maria,clasa a VII-a , C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Floroiu Ana Maria.

În județul Prahova, la Bușteni, unde s-a organizat etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română pentru elevii de liceu, județul Valcea a fost reprezentat de:

Dogaru Ioana Alexia, clasa a IX-a, C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm.Vâlcea, prof. îndrumător Ioniță Isabella Elena;

Popa Ruxandra Georgiana, clasa a IX-a, C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Floroiu Ana Maria;

Vilău Vanda, clasa a IX-a, C.N.I.„Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Alina Mihăilescu;

Deaconeasa Sofia Elena, clasa a IX-a, C.N. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Oprea Geanina;

Dediu Anda Diana, clasa a X-a, C.N. „Gib Mihăescu”,Drăgășani, prof. îndrumător Drăguț Adela;

Popescu Anamaria Cristiana,clasa a XI-a, C.N. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea,prof. îndrumător Vârtej Iuliana;

Roată Ștefan Cristian, clasa a XII-a,C.N. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Tămaș Simona Nicoleta;

Găinușe Lorena-Gabriela, clasa a IX-a, C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Predescu Ion;

Moșteanu – Diaconu Maria – Andreea, clasa a XI-a, C.N.I. „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, prof. îndrumător Marinescu Andreea.

Munca și creativitatea elevilor vâlceni, care au participat la etapa națională, au fost răsplătite de rezultatele deosebite obținute la finalul competiției:

Mențiune M.E.N: Dediu Anda Diana, clasa a X-a, C.N. „Gib Mihăescu”, Drăgășani, prof. Drăguț Adela;

Premiu special: Dogaru Ioana Alexia, clasa a IX-a, C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea,prof. Ioniță Isabella Elena;

Premiu special: Popa Ruxandra Georgiana, clasa a IX-a, C. N. „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea, prof. Floroiu Ana Maria.

Mențiune M.E.N: Olariu Ștefan, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea,prof. Pascaru Mariana;

Premiu special: Gruiţoiu Ana – Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea,prof. Spiridon Elena.