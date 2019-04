Constantin Rădulescu: Guvernul ne-a dublat suma pentru sănătatea vâlceană. Mulţumesc, Sorina Pintea!

„În cursul întâlnirii pe care am avut-o marţi, 23 aprilie a.c., cu doamna ministru Sorina Pintea, am avut bucuria să primesc veşti extraordinare pentru sănătatea vâlceană. După ce inţial, cu ocazia vizitei doamnei Ministru la Râmnicu Vâlcea, eram anunţaţi că judeţul Vâlcea va primi circa 63 miliarde lei vechi pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de urgenţă Vâlcea, de această dată am aflat că, pe lângă faptul că suma promisă inţial SJU Vâlcea a fost suplimentată, la Vâlcea vor mai ajunge fonduri pentru dotarea cu aparatură medicală şi a altor unităţi spitaliceşti.

În total, judeţul Vâlcea va primi 14.761.000 lei (147,61 miliarde lei vechi) din care: 6.825.000 lei (68,25 miliarde lei vechi) SJU Vâlcea; 2.840.000 lei (28,4 miliarde lei vechi) la Spitalul Drăgaşani; 1.725.000 lei (17,25 miliarde lei vechi) la Horezu; 2.871.000 lei (28,71 miliarde lei vechi) la Mihăeşti şi 500.000 lei (5 miliarde lei vechi) la Brezoi.

Sunt fonduri pentru dotarea cu aparatură medicală a unităţilor spitaliceşti amintite, la care se vor mai adăuga şi cele pe care Consiliul Judeţean Vâlcea le-a aprobat pentru cofinanţarea unor astfel de cheltuieli.” – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.