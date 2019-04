În Vâlcea, s-au efectuat anul trecut 1.927 de înmatriculări de firme noi, cu 2,4% mai mult faţă de anul 2017

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că, în cursul anului trecut, în judeţul Vâlcea, s-au efectuat 1.927 de înmatriculări de firme noi, cu 2,4% mai mult faţă de situaţia din perioada similară din anul 2017. Din cele 1.927 firme noi înfiinţate, 1.130 erau SRL-uri, 252 erau Întreprinderi Individuale (II), 371 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 172 Instituţii Financiare (IF) şi o societate pe acţiuni. Înfiinţarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor este SRL-ul, aceasta fiind una dintre cele mai sigure variante de organizare pentru asociaţi. Siguranţa în cazul societăţilor tip SRL este dată de faptul că asociaţii (persoane fizice) unei astfel de firme vor fi răspunzători în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul firmei şi capitalul social pe care l-au adus în firmă. Numărul de asociaţi este limitat la 50, însă este permis ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic într-un SRL. Mai mult, versatilitatea acestui tip de formă juridică presupune existenţa unor formule prin care statul poate acorda anumite facilităţi fiscale. Dacă SRL-ul înfiinţat are venituri de sub 65.000 euro pe an, el va fi încadrat în categoria microîntreprinderilor, beneficiind de înlocuirea impozitului pe profit de 16% cu un impozit pe venit de 3%. În cazul în care asociatul sau sociaţii nu a mai deţinut vreodată acţiuni sau părţi sociale în cadrul unei firme din spaţiul european, aceştia au dreptul de a înfiinţa un SRL-D.