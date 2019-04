BOMBA! Furt de 8 miliarde de lei din casa unui om de afaceri din Orlesti! Politisti – complici cu hotii din Inatesti?!

BOMBA! Bunuri in valoare de 8 miliarde de lei vechi au fost furate in urma cu aproape un an din locuinta unui om de afaceri valcean, cu domiciliul in comuna Orlesti. Hotii de etnie rroma cu domiciliul in zona Inatesti – Ramnicu Valcea au fost arestati dupa ce au reusit sa ascunda prada. Interesant este faptul ca politistii valceni i-au avut in vizor pe faptasi, chiar dupa ce au dat spargerea. Oamenii legii i-au urmarit pe hoti pana in municipiul Pitesti unde au disparut ca prin minune, pierzandu-le urma???!!! Aici – hotii au dus la un amanet aur furat in valoare de cateva miliarde de lei. Ramane un mare semn de intrebare in legatura cu actiunea esuata a politistilor. Pagubitul ii acuza pe acestia ca i-au lasat sa scape INTENTIONAT pe faptasi. Acum hotii au fost condamnati la 4 ani de inchisoare, dar nu a fost recuperat niciun leu! Vom reveni cu amanunte!

Tiberiu Pirnau