Planul de distrugere a firmelor românești de către SRI împreună cu ANAF, MAI, DNA și celelalte parchete pentru a face loc “investitorilor străini”, în baza unui protocol ilegal semnat în 2012 

“ATAC LA FIRMELE ROMANESTI PE PROTOCOL – Dovezi incendiare ale asaltului politiei politice asupra firmelor romanesti la parchetele din Capitala, in baza unei Hotarari CSAT ilegale. La scurt timp dupa Planul comun de masuri de asa-zisa combatere a evaziunii fiscale,

semnat in 2012 de PICCJ-Kovesi, SRI-Maior, MJ, MAI si MFP, procurorul Cristian Ban a emis un Ordin prin care a cerut de la parchetele inferioare dosarele cu evaziune fiscala de peste 1 milion euro. Apoi a multumit SRI, DIPI si ANAF

Ies la iveala noi dovezi cutremuratoare despre cum au fost vanate firmele romanesti, in asa-zisa lupta impotriva evaziunii fiscale(declarata vulnerabilitate la siguranta nationala prin Hotararea CSAT nr. 69/2010, prin eludarea rolului Parlamentului). Aceasta lupta a fost initiata la nivelul SRI – PICCJ – Ministerul Finantelor (ANAF) si a fost exacerbata mai cu seama la nivelul parchetelor din Capitala, unde isi au sediul social cele mai importante firme romanesti, care au fost vanate pentru a fi distruse prin blocari de conturi, inculparea administratorilor si asociatiilor si alte metode. Dintre acestea, ca urmare a penetrarii masive a ANAF de catre ofiteri SRI si ca urmare a modificarii legilor in regimul Traian Basescu astfel incat procesul verbal de constatare al inspectorilor ANAF sa devina mijloc de proba, distrugerea firmelor a devenit o “joaca de copil”.

Pe baza proceselor verbale de control ale inspectorilor ANAF cotropiti de SRI, se retineau pretinse evaziuni fiscale sau rambursari ilegale de TVA. In lipsa oricarei expertize, procurorii de la parchete de tribunale si curti de apel isi crosetau acuzatiile exclusiv pe raportul celor de la ANAF si procedau la sechestre de conturi, inculpari, multe urmate de propuneri de arestare preventiva. Dupa care ani in sir procurorii nu mai faceau nimic in dosare, insa firmele cu conturile blocate si administratorii si actionarii sub masuri preventive, intrau in faliment. In timpul acestor anchete, numerosi oameni de afaceri vanati cu dosare penale au acuzat presiuni de preluare ostila a afacerilor lor de catre concurenta din piata, in special de firmele straine.

Lipsa de impartialitate si obiectivitate in aceste anchete este evidenta, cata vreme intre toti participantii la acuzarea unor firme exista o intelegere oculta, parafata in secret intre SRI – PICCJ – Ministerul Finantelor (ANAF) – Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei.

Monitorizare si vanatoare in masa a firmelor

“Planul comun de masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a evaziunii fiscale” – prezentat in premiera de jurnalista Ana Maria Roman de la Antena 3 – a fost incheiat in baza Hotararii CSAT nr. 69/2010, si semnat in ianuarie 2012 de urmatorii – (vezi facsimil 1):

–Procurorul General al Romaniei Laura, Codruta Kovesi;

–directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior;

–ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomiteanu;

–ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas;

–secretarul de stat din Ministerul Justitiei, Alina Bica (aceasta a semnat pentru ministrul Catalin Predoiu).