INCREDIBIL! Seful de la ITM Valcea, Ion Tanasoiu, batut mar de adjunctul Viorel Sminticiuc! Protest al angajatilor ITM Valcea! 

Ion Tanasoiu, inspectorul sef al ITM Valcea și angajații instituței au protestat spontan miercuri, 17 aprilie 2019, în fața Inspectoratului, manifestandu-și nemulțumirea față de adjunctul Viorel Sminticiuc, spunand ca este imposibil sa mai lucreze cu acesta.

Inspectorul șef adjunctde la ITM Valcea, Viorel Sminticiuc, este prezentat de toti colegii ca find oaia neagra a acestei institutii. Toti cei 30 de subalterni ameninta ca intra in greva daca nu s evor lua masuri cu acest individ extrem de conflictual. Sminticiuc i-a reclamat la Ministerul Muncii și la alte instituții de justiție pe aproape toți angajații inspectoratului . In urma cu cateva zile scandalul a izbucnit cu intensitate maxima, in prezenta directorului general al Inspectiei Muncii, dar si a mai multor ziaristi valceni. Acuzele inspectorilor de munca au curs la foc automat impotriva lui Sminticiuc: «Sustrage documente din dosarele la care lucrăm», «Ne spune că are dublă comandă și grade de la servicii», «Ne-a reclamat pe toți din punct de vedere disciplinar, astfel că nimeni nu mai poate controla pe nimeni».

Pe de alta parte, personajul negativ, asa cum a fost zugravit de colegi, Viorel Sminticiuc a susținut că există o coalizare impotriva lui. Interesanta a fost si declaratia unuia dintre inspectori care a declarat ca Sminticiuc l-a batut mar pe Ion Tanasoiu, inspector sef, in anul 2017 si, culmea, agresorul a fost cel care a aparut cu certificat medico legal, existand suspiciunea ca s-a intervenit intr-un anumit fel.

„Pe 7 decembrie 2017 mă aflam cu colegul meu, domnul Trofin, în birou. A intrat domnul Sminticiuc cu o foaie în mână. Nu ştiu ce foaie era, nu pot să fac nicio apreciere. Trebuie să vă spun că până la acel moment conflictele făcute de dumnealui escaladaseră în instituţie. Era deosebit de agresiv verbal cu toată lumea. A fixat cu privirea un registru al nostru, de pe biroul meu. A vrut să-l ia şi atunci, recunosc, m-am repezit să nu-l las. Dar nu l-am lovit, din contră, dumnealui m-a lovit pe mine, am căzut şi colegul meu, Trofin, l-a luat de pe mine. Chiar i-a spus ,,lasă-l, domne, că-l omori!” – a declarat directorul ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.

Ramane de vazut cum vor actiona factorii decizionali, respectiv directorul general al ITM, ministrul Muncii, dar si prefectul judetului Valcea.

Foto: Gazeta Valceana