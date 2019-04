Fostul general SRI de trista amintire, Dumitru Dumbrava, unul dintre cei care au stat in spatele abuzurilor suferite de Mircia Gutau!

Fostul general SRI de trista amintire, Dumitru Dumbrava, se baga singur in seama pe facebook si se devoaleaza ca unul dintre cei care au stat in spatele abuzurilor suferite de primarul Ramnicului, Mircia Gutau! Dumbrava este cunoscut opiniei publice din momentul în care a declarat că justiția este un câmp tactic pentru acest serviciu secret si a fost trecut în rezervă anul trecut. Mitica de la SRI, omul care le arata pisica judecatorilor romani, e foc si para ca Realitatea TV, respectiv patronul postului de televiziune Cosmin Gusa, a indraznit sa faca o emisiune la Ramnicu Valcea in care a fost abordat cazul Mircia Gutau. Dumbrava, cu un tupeu iesit din comun – demn de un fost lider al Statului Paralel Abuziv, maraie pe facebook si arunca printre dinti scrasniti amenintari cu dezvaluiri voalate si cam penale impotriva lui Cosmin Gusa, a unor judecatori din dosar, a lui Mircea Gutau etc. Din scrierile lui Dumbrava reiese si o stare patologica la nivel psihic, Chiar asa – SRI-ul nu-si evalua psihologic angajatii? Dumbrava amesteca date reale cu informatii inventate in laboratoarele SRI si omite sa mentioneze ca Mircia Gutau nu a beneficiat de o judecata corecta, asa cum au statuat judecatorii Curtii Europene a Drepturilor Omului (Deh – aia nu erau romani si nu puteau sa fie santajati sau trasi de oua de Nea Mitica!), iar la final – printr-o sentinta DEFINITIVA – Mircia Gutau a fost declarat NEVINOVAT!

Iata ce elucubratii a insirat Mitica Dumbrava, individ nociv al SRI, care a distrus foarte multi oameni de afaceri romani, prin referatele sale pline de minciuni si mizerii:

Redăm, mai jos, mesajul pestilential si plin de neadevaruri al lui Dumitru Dumbravă:

„Absolut întâmplător (deh….sunt fan A3) am nimerit pe Realitatea TV…. Ușor stupefiat, ca …nah…am văzut destule….văd cum omniscientul domnn Cosmin Gușă care, spune el, a bătut pușcăriile României…. și confirm și eu că a făcut-o…. după ce a fost băgat la regim prietenul domniei sale, asumat public…. Marcel Păcurariu….. cu care se întâlnea frecvent, spun gurile rele… dar mă opresc aici…

Mă deranjează totodată teribil asocierea lui Bratolomeu Anania născut în Vâlcea cu Mircia Gutău… tot de prin partea locului. E absolut dizgrațios și strigător la cer. Poate BOR va înțelege sa aibă o poziție publică totuși…. nu vorbim de Teodosie Tomitanul aici.

Mie mi se pare cumva ceva obscen pur și simplu asocierea de mai sus.

A doua oară (mă mai ajută memoria) domnul Cosmin Gușă evocă la TV lacrimogen…. desigur că asta prinde, așa am auzit de la niște consultanți politici….. o secvență a întâlniri lui cu copiii primarului Gutău pe holurile Casei Poporului, care i-au pus în brațe dosarul nevinovăției domnului Mircia.

Domnul Gușă…. care le știe pe toate… (știm deja asta din surse estice de mai mulți ani!) afirmă că „Mircia Gutău nu a făcut nimic dar a făcut pușcărie”…

Poate ne spune domnul omiscient Cosmin Gușă pe unde s-a plimbat dosarul de mită al domnului MIRCIA INOCENTUL….Cum am ceva dubii cu privire la capacitatea domniei sale de a înțelege niște subtilități judiciare…. îmi permit să spun că, până la soluția de achitare, dosarul a fost rostogolit de la Tribunalul Vâlcea… la Tribunalul Alba, de la Curtea de Apel Alba la Curtea de Apel Constanța, cu multe retrimiteri la instanțe, cu multe cereri de strămutare admise de Înalta Curte păstorită de binomul format din domnul Popa – doamna Bărbulescu. Asta până s-a făcut lumină.

Lumina a venit sub forma unei albiri a domnului GUTĂU girate de doamna judecător Cosma care în opinia mea, un biet absolvent de drept, fără multă practică… deci, vă rog să luați sub beneficiu de inventar….. era ușor incompatibilă. Asta pentru că în anul 2010, deci anterior soluției de achitare pe care a dat-o în cauza în 2018 și-a exprimat părerea cu privire la o problema de fond din dosar ce a vizat lipsa calității de parte vătămată a denunțătorului POPESCU CONSTANTIN. (v-am spus că mă ajuta memoria)

Nu știu dacă omniscientul Cosmin înțelege (mai mult ca sigur că nu) sens în care adaug că problema ridicată de apărători a fost aceea că martorul denunțător Popescu Constantin nu a fost legal citat în calitatea procedurala corectă de parte vătămată, conform art.19 din legea 78/2000 iar doamna Cosma… care a fost și redactorul hotărârii pronunțate în acel dosar a respins cererea cu motivara ca, calitatea de denunțător nu este similară cu cea de parte vătămată în sensul art. 24 C.pr.pen.

Doamna judecător Cosma…, după umila mea părere… (dar poate atestă și domnul avocat Veronel prezent în studio) era incompatibilă conform ar, 64 lit f Cod proc.pen. Vă va explica dl avocat în măsura în care aveți curiozitatea și determinarea să informați publicul larg cu bună credință lucru de care, până la aceasta oră, mă îndoiesc.

am tot ascultat în timp ce scriam dacă informațiile de mai sus apar. Nu au apărut. Nu au apărut nici date despre un alt judecător care a contribuit la achitarea domnului Mircia Imaculatul. Mă refer la doamna Simona Neniță. Las aici câmp deschis investigației jurnalistice. O doză de mister prinde foarte bine la public. Dar să avem în vedere că judecătorii sunt independenți și că judecă potrivit legii și în raport cu propria conștiință (Doamne cât de bine sună fraza asta!!!!)

Înțeleg foarte bine nevoia unui post de televiziune de a avea rating. Asta ar cauționa cumva tonul domnului Gușă atunci când anunța intervenția domnului Claudiu Manda despre „statul paralel”.

…….”liipipedic” …..aș adăuga eu.e mai complex și mai spre Lobacevski… Așa… Nu mă aștept să întelegeți din prima… dar oamenii care(încă) se mai uită la Realitatea, după ce ați băut o cafea cu domnul Ghiță la Belgrad, pricep.„.

Acuzat de plagiat

Lucrarea de doctorat a lui Dumitru Dumbravă, intitulată „Aspecte cu relevanță privind securitatea în spațiul cibernetic”, nu are legătură cu Dreptul, domeniu în care acesta s-a specializat și în care și-a derulat cariera, ci se referă la securitatea cibernetică și ar fi plagită aproape în întregime pe baza mai multor surse online, din rezumatul unei alte teze de doctorat, dintr-o lucrare de masterat, una de licență, chiar și dintr-un discurs al fostului ministru Relu Fenechiu, potrivit unei anchete realizată de Emilia Șercan. Aceasta a scris că puținele pagini neplagiate, dar şi anexele provin, cel mai probabil, din materiale interne ale SRI.

Tiberiu Pirnau