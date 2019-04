Liberalii doresc FALIMENTUL judetului Valcea!!!

Un individ din politica valceana, galben la fata si cioban din fire, doreste falimentul CET Govora. Acest papagal de politician habar nu are de situatia reala a economiei judetene si isi permite sa-l injure pe presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, pentru vina capitala de a fi facut demersuri la Guvern in sensul sprijinirii Platformei Chimice Ramnicu Valcea. Complexul Energetic Oltenia va vinde 200.000 de tone de carbune catre CET Govora. TOTUL ESTE LEGAL! CET-ul are nevoie de aceasta cantitate de carbune pentru a-si completa stocurile si pentru a putea furniza agent termic populatiei orasului Ramnicu Valcea fara probleme, dar si pentru a livra abur industrial catre Uzinele Sodice Govora si Oltchim.

De ce s-a ajuns in aceasta situatie? Adica sa cumparam carbune, noi valcenii, de la CEO Gorj in conditiile in care avem minele noastre la Berbesti? Pai, mai cap de para – e de vina NATURA!!! Poate nu stiai dar lunile trecute au avut loc alunecari de teren masive in campurile de exploatare de la Berbesti si Alunu, precum si precipitatii abundente, care au ingreunat exploatarea carierelor in conditii normale. Asadar, s-a extras mult mai putin carbune decat intr-o perioada cu vreme mai blanda!

Acum ce vroiai mai arici cu pedale, ca presedintele CJ Valcea sa stea cu mainile in san si sa nu se gandeasca la solutii pentru functionarea in conditii optime a CET Govora?! Mai ipochimen, hai sa-ti spun pe intelesul tau: falimentul CET-ului inseamna automat inchiderea USG si mari probleme pentru Oltchim si alte unitati economice din zona! Mii de oameni ar ramane fara locuri de munca! Tu asta vroiai???

Cioban galben, il acuzi pe presedintele CJ Valcea ca a facut acelasi lucru pe care l-a facut si conducerea liberala de la CJ in anii trecuti. Poate iti spune Gica Pasat, ca el stie cum s-a aprovizionat CET-ul cu carbune de la alte mine si in perioada de trista amintire a conducerii liberale a judetului! Galbejit, caruia nu se merita sa-i scriu numele, ai vorbit numai ineptii din nou! Asadar, acestia sunt liberalii – ei doresc falimentul judetului Valcea!

Tiberiu Pirnau