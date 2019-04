Primăria comunei Malaia estimează un buget local pe anul 2019 de 1 milion de euro

Zilele trecute, Primăria comunei Malaia a pus în dezbatere publică proiectul de buget local pe anul 2019, care prevede venituri în sumă de 4,6 milioane de lei (circa 1 milion de euro), din care 3,3 milioane de lei vor fi venituri proprii. La începutul acestui an, primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea, a prezentat public o scrisoare adresată locuitorilor privind activitatea desfășurată în anul 2018: „Vă informez asupra principalelor activităţi de interes public pe anul 2018, astfel: s-au derulat toate etapele pentru finalizarea proiectului „Modernizare şi extindere infrastructură rutieră şi edilitară în comuna Malaia”, fonduri accesate prin PNDL II, pentru care s-a semnat contractul de finanţare în valoare de 5700000 lei; s-au obţinut fondurile şi s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul „Amenajare teren sport multifuncţional, sat Malaia, comuna Malaia”, fonduri europene accesate prin GAL Castra Traiana; s-a realizat achiziţia de de servicii de consultanţă pentru elaborarea unor proiecte în vederea accesării fondurilor nerambursabile publicitare pentru Malaia; plată leasing buldoexcavator în valoare de 66607 lei; a fost reabilitat bazinul de apă din satul Ciungetu. Au fost făcute intervenţii la reţeaua de apă din acest sat şi a fost introdusă conducta de supraplin de la bazin până în Rudăreasa; au fost susţinute financiar bisericile: Biserica din satul Malaia prin cumpărarea de mobilier şi Biserica din Săliştea prin investiţii în sistemul termic; cu sprijinul Obştilor de Moşneni: Malaia, Moliviş, Fratoşteanu, Fârnovu Mare şi Plaiul Vânătă, am susţinut participarea ansamblului folcloric Junii Mălăieni la un festival de folclor în Grecia; am susţinut participarea grupului de colindători din Malaia la festivalul-concurs de la Sighetul Marmaţiei din luna decembrie, unde au ocupat locul I; au fost lacute reparaţii la Şcoala Gimnazială Malaia; a fost organizată o excursie şcolară cu toţi elevii Şcolii Gimnaziale Malaia în zona Cheile Bicazului Târgu Neamţ; a fost organizată pe data de 1 Iunie – Ziua Copilului o activitate pentru toţi elevii Şcolii Malaia cu participarea fundaţiei „Asociaţia Ţara Tinerilor Uniţi” din Bucureşti; a fost organizată Şcoala de Vară împreună cu Parohia Malaia; s-a elaborat „Amenajamentul Pastoral” pentru toate pajiştile aflate pe teritoriul comunei Malaia; pe tronsonul Nicu Popescu – Uliţa Trandafirilor au fost înlocuite capacele carosabile ale acestei rigole, etc.”