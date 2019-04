Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea, o companie de succes la nivel international in domeniul confecțiilor metalice 

Suntem specializati in procesarea tablei realizand operatii diverse cum ar fi: debitare, stantare, indoire, taiere cu laser, toate pe masini cu CNC, sudura MIG – MAG si WIG, vopsire in camp electrostatic. Exportam produsele noastre in Italia, Franta, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Suedia, Finlanda, Grecia, Germania. Sediul administrativ si de productie este situat in Ramnicu Valcea, judetul Valcea si ocupa un spatiu de aprox. 200.000 metri patrati.