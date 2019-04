Primarul Mihai Mateescu din Baile Govora, salariu NESIMTIT, realizări ZERO!

Se pare ca primarul nu vrea sa raspunda la intrebarile orasului, dar intre timp, obligat fiind de lege, a afisat pe site salariile :

primar -11400 lei … realizari zero !

salariatii primariei au aceleasi salarii ca in septembrie 2018 desi trebuiau sa aiba salariile marite din 2019, dar primarul de la sine putere a decis sa nu mareasca decat LUI si vicelui. Un primar care in acest mandat nu a facut nimic pentru acest oras, desi si-a facut salariul de 11.700 lei. La un asemenea salariu ar trebui sa avem cateva proiecte pe fonduri europene si guvernamentale, dar din cate am auzit nu a avut bani de salarii in luna martie, asa ca ce sa mai speram sa faca! Rusine! Rusine!

Bogdan Dumitrica, postare facebook.com