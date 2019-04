Dorina Mutu – Locul 26 în Top 50 Forbes cele mai influente, ediția 2019

Dorina Mutu deține, alături de soțul său, Dan Mutu, cel mai puternic business antreprenorial din retailul alimentar local, după cifra de afaceri – mentioneaza forbes.ro

Cei doi au înființat, în 1994, la Râmnicu Vâlcea, lanțul de magazine Annabella, care în prezent a ajuns la 66 de unități, în județele Vâlcea și Argeș.

De asemenea, soții Mutu au fost cei care au reînviat fabrica de conserve din legume și fructe Râureni, pe care au cumpărat-o în 2008.

Aceștia au investit în liniile tehnologice și au reușit să crească, an de an, vânzările fabricii. Cele două companii, Annabella și Fabrica Râureni, au avut, în 2017, ultimul an pentru care există date disponibile, o cifră de afaceri cumulată de peste 350 de milioane de lei.