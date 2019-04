SCM Rm. Valcea – Corona Brasov 28-24 (18-14), in etapa 21 a Ligii Florilor. Echipa noastră rămâne lider in campionat

Echipa noastră rămâne lider in campionat, cu sase puncte avans fata de CSM Bucuresti, care are doua jocuri mai putin disputate.

Multumim celor 2.200 de spectatori care ne-au sustinut azi în Sala Traian.

Felicitări intregii noastre echipe și antrenorilor!

SCM: Dumanska, Blazek – Fernandez 7, Vasileuskaya 7, Glibko 4, Băcăoanu 4, Lopez 3, Vieira 2, Popa 1, Khouildi, Adespii, Craiu, Badea, Petrovic, Pricopi, Gavrila.

Antrenori: Florin Pera (principal), Mia Radoi, Ildiko Barbu, Jovan Novakovic