Deputatul PSD Daniela Oteşanu cere măsuri pentru reducerea ratei de părăsire a sistemului de învăţământ de către personalul din educaţie

Prin intermediul unei întrebări adresate Ministrului Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu,

Deputatul Oteşanu cere măsuri pentru reducerea ratei de părăsire a sistemului de învăţământ de către personalul din educaţie

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a primit recent o întrebare de la deputatul PSD Daniela Oteşanu, membru în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, pe tema identificării de măsuri concrete pentru reducerea ratei de părăsire a sistemului de învăţământ de către personalul din educaţie. „Având în vedere că în ultimi 10 ani, 43.000 de angajaţi au părăsit sistemul public de învăţământ, iar această tendinţă se manifestă în continuare, deşi salariile personalului din educaţie au fost majorare considerabil în ultimii doi ani, vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi o strategie pentru a determina cadrele didactice şi nedidactice să îşi continue cariera în acest domeniu. În acest sens consider că este nevoie de o modificare a sistemului de educaţie, astfel încât toate şcolile să ofere aceeaşi calitate a nivelului de predare şi de interacţiune cu elevii pentru a nu mai exista discrepanţe foarte mari la nivelul de pregătire al copiilor. În urma aspectelor prezentate, consider că modelul polonez de educaţie în care profesorii sunt plătiţi în funcţie de rezultatele elevilor pe care îi coordonează poate fi aplicat într-o anumită măsură şi în sistemul românesc de învăţământ, în special în ceea ce priveşte cuantumul costului standard per elev. Strategia statului polonez de a motiva cadrele didactice cu salarii şi sporuri în funcţie de rezultatele pe care le au, a condus în câţiva ani la ridicarea nivelului copiilor slabi, precum şi a nivelului calităţii educaţiei în general, ceea ce s-a văzut şi în rezultatele testelor PISA, Polonia ocupând locul 14 în rândul celor 65 de state care iau parte la studiul realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). În acelaşi timp, apreciez că profesorii vor fi atraşi să rămână în sistemul de învăţământ şi dacă vor avea mai mulţi elevi pe care să îi pregătească şi mă refer aici la mediul rural, unde a crescut rata abandonului şcolar. Astfel, în opinia mea pentru reducerea ratei timpurii de părăsire a şcolii se pot aplica o serie de măsuri cum ar fi: orientarea profesională timpurie prin oferirea unei game variate de cursuri şi contexte de cunoaştere, flexibilizarea sistemului educaţional în funcţie de domeniul de interes al tinerilor sau dezvoltarea unui sistem de monitorizare de-a lungul fiecărui an şcolar. Totodată, cred că profesorul nu ar mai trebui să fie controlat şi evaluat să predea materia într-o anumită ordine, cu o anumită viteză, ci lăsat să predea într-un mod adaptat pentru elevii din fiecare şcoală, iar în acest mod le va putea capta interesul”, spune deputatul Daniela Oteşanu.