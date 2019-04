VALERIAN ALEXIE LOVESTE DIN NOU COMUNA MATEESTI!

Comunicat de presa – Organizatia PSD Mateesti

In data de 25.03.2019 ora 13.00 am fost convocati de catre d-l Primar Alexie Valerian in sedinta ordinara de Consiliu Local având urmatoarea ordine de zi : (…) 2.Proiect de hotarâre privitor la aprobarea pierderilor de apa in rețea in procent de 36% din cantitatea totala intrata in sistemul de distribuție al Serviciului Public de Alimentare cu Apa Mateesti ,pentru anul 2018. Menționam faptul ca la acest punct de pe ordinea de zi, noi, consilierii PSD si PRM ,ne-am abtinut iar consilierii PNL au votat pentru creșterea prețului la apa.Noi,nu suntem de acord ca pierderile de apa in procent de 36 %,sa fie recuperate prin creșterea prețului pe cap de abonat.De asemenea,in ultimii 4 ani de zile la Serviciu de Apa se inregistreaza datorii imense in suma de 50.000 lei la șase luni,de la abonati incasandu-se doar 40% din factura emisa de catre Gospodaria Apei Alunu. Prin urmare, consilierii PSD considera ca este neaparat necesar sa se identifice motivul pierderilor si datoriilor inregistrate pana in prezent ,dat fiind faptul ca in anii mentionati localitatea a fost condusa tot de d-l primar Alexie Valerian care nu a fost in stare sa gaseasca o solutie in acest sens.

ALEXIE LOVESTE DIN NOU COMUNA!

Alexie vrea sa:

– creasca pretul la apa.

– sa împrumute din bugetul primăriei suma de 50.000 lei ,pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Mateesti ca sa poata acoperi pierderile.

Alexie… penelistule… noi consilierii locali PSD nu vom vota impotriva comunei!

Președinte PSD-MATEESTI

Anghelescu Cosmin-Consilier Local