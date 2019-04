Posete dama: tipuri si mod de achizitie

Indiferent de forma, de marime sau de culoare, femeile adora sa poarte genti in orice context si in orice situatie. Mai mult decat atat, acestea sunt nedespartite de accesoriul lor preferat care le ajuta sa isi organizeze lucrurile personale oferind in acelasi timp tinutei un plus de stralucire. Este important ca toate aceste posete dama sa fie realizate din materiale de cea mai buna calitate asa cum este pielea pentru a rezista mult mai bine trecerii timpului. O geanta bine ingrijita poate fi purtata sezoane la rand fara sa se demodeze ceea ce reprezinta un mare avantaj.

Daca in secolul trecut, geanta era privita ca avand un rol pur practic, in prezent este acel element fara de care o tinuta nu ar putea fi completa. O geanta poate chiar sa tina locul bijuteriilor daca aceasta este plina de insertii asa cum sunt pietrele sau perlele. Exista cate un model potrivit oricarui eveniment asa ca doamnele si domnisoarele trebuie sa stie exact cand si cum sa le poarte.

Tipuri de posete si modul in care se includ in tinute

Cele mai des intalnite sunt fara doar si poate gentile de umar. Acestea sunt usor de purtat si sunt suficient de incapatoare pentru a permite posesoarelor sa aiba in permanenta asupra lor obiectele personale precum telefonul, portofelul, cheile sau fardurile. Pentru femeile ocupate, aflate mereu pe drumuri in incercarea de a rezolva cat mai multe probleme, genul acesta de genti sunt mai mult decat utile.

O iesire in oras este un bun prilej pentru orice fashionista sa conceapa o tinuta in trend care sa atraga privirile celor din jur. In cazul de fata, o astfel de tinuta trebuie obligatoriu sa fie completata de o geanta de mici dimensiuni care sa ofere o mai mare libertate de miscare. Sunt micute si finute si pot fi achizitionate intr-o gama variata de culori. Cele mai des intalnite sunt fara doar si poate cele negre, dar si cele rosii pentru ca sunt foarte usor de asortat si de integrat in orice tip de tinuta.

O persoana miniona poate purta cu incredere minunatele posete dama cross body care se potrivesc de minune staturii lor. Femeile trebuie sa tina cont de dimensiunea gentilor pentru ca imaginea per ansamblu sa fie una proportionala. Desi sunt in trend, gentile oversized asa cum sunt cele Tote sau cele Shopper nu sunt indicate pentru cineva mic de statura. Tinuta va capata un aer discordant indiferent de eforturile depuse de fiecare femeie in parte pentru a arata bine.

Gentile office sunt acele modele sobre si elegante potrivite pentru a fi purtate intr-un mediu business. In general, se mizeaza pe culori inchise precum negrul sau albastrul marin pentru ca sunt usor de asortat indiferent de outfitul purtat. O femeie are nevoie de o geanta de calitate pentru a se simti increzatoare in fortele proprii si pentru a reusi sa razbata intr-o lume a barbatilor. Se recomanda evitarea lanturilor sau a pietrelor in cazul unui astfel de model nefiind o alegere inspirata.

Gentile de seara sunt exact ca niste bijuterii si sunt asortate in asa fel incat sa completeze o tinuta sau sa o scoata in evidenta. Clutch-urile sunt nelipsite intr-un astfel de context asa ca orice femeie ar trebui sa aiba cel putin unul in garderoba. Marii designerii s-au axat in special pe acest model de geanta astfel incat au conceput colectii intregi, colectii care s-au bucurat de un real succes in randul iubitoarelor de accesorii.

Spre deosebire de anii trecuti cand femeile trebuiau sa asorteze geanta cu pantofii, stilistii propun acum variante diferite care sunt mult mai usor de purtat. O tinuta all black spre exemplu poate fi readusa la viata cu ajutorul unor pantofi intr-o nuanta de mov si o geanta galbena sau invers. Culorile trebuie sa fie complementare astfel incat efectul cromatic sa fie unul de exceptie.

Femeile trebuie sa fie indraznete, trebuie sa riste in incercarea lor de a se impune in randul celor din jur ca un adevarat fashion icon. In cazul persoanelor putin mai rezervate, culorile neutre sunt ideale. O geanta bej este usor de purtat in orice context si reuseste sa scoata din impas doamnele si domnisoarele care nu stiu cum sa se mai imbrace in viata de zi cu zi. Intra pe Mahoni.ro pentru mai multe modele