Miercuri, 3 aprilie, se deschide Ramada Ramnicu Valcea, cel mai nou hotel Ramada by Wyndham in Romania. Felicitari familiei Ion si Maria Tudor!

Lanţul hotelier Wyndham a mai adaugat un hotel pe harta Romaniei după

ce a semnat un contract de franciză pe cel puţin 10 ani.

Dupa o investitie de aproximativ 10 milioane euro si 2 ani de renovare, proprietarii

fostului hotel Alutus, familia Ion si Maria Tudor, au adus in Ramnicu Valcea primul hotel de brand international din

judet. Situat in inima orasului cu peste 220 locuri cazare, hotelul reprezinta cu onoare

standardele numelui pe care-l poarta.

Ramada Ramnicu Valcea dispune de 108 camere duble si 5 apartamente situate

la ultimul etaj cu o vedere spectaculoasa deasupra orasului. Oaspetii au la dispoziţie o

sală de gimnastică, un restaurant Sago Urban Cuisine, un lounge bar si doua terase. A

fost construit si un centru de evenimente nou, cu 2 săli de bal şi 1 sala de şedinţe, potrivit

atat pentru evenimente sociale cat si corporate.

De asemenea, hotelul introduce pe piaţa locala programul de loialitate Wyndham

Rewards, in care se pot inscrie toti clientii ce acceseaza serviciile Ramada by Wyndham

Ramnicu Valcea, locali si internationali.

Reţeaua Wyndham Hotels & Resorts este formata din peste 9000 hoteluri impartite

intre 80 de tari. Potrivite atat pentru calatoriile de afaceri cat si pentru vacante cu familia,

peste 20 de branduri din aceasta retea pot satisface exigentele calatoriei fiecaruia.

Emblema Ramada este purtata cu mandrie de peste 800 hoteluri din 63 tari si fiecare

proprietate este echipata cu atuurile unei vizite scurte de afaceri sau ale unei vacante de neuitat.