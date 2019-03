A fost ingropata securea razboiului pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea! CET Govora si USG au ajuns la o intelegere…

A fost ingropata securea razboiului pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea! Alexandru Scarlat, tanarul avocat care a condus negocierile din partea administratorului judiciar Euro Insol de la CET Govora, a batut palma cu polonezii de la CIECH Romania (Uzinele Sodice Govora) in legatura cu pretul aburului industrial care va fi livrat in lunile urmatoare. Negocierile au fost destul de aprige, dar in cele din urma ambele parti au ales calea ratiunii si a intelepciunii, iar Platforma Chimica a fost salvata! Vom reveni cu amanunte.

Tiberiu Pirnau