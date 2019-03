Sparle si soparle, 28.03.2019

• La propunerea primarului Mihai Pătru, Consiliul Local al orașului Ocnele Mari a decis la începutul acestui an, în mod DUBIOS, cu numai 9 voturi pentru, atribuirea către SC Urban SA a contractului de servicii privind precolectarea, colectarea și transportul deşeurilor orășenești, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, prin achiziţie directă, pe o perioada de 6 luni de zile. Nu știm dacă SC Urban SA va avea capacitatea tehnică și umană să facă față la acest serviciu în Ocnele Mari, având în vedere că societatea este… în insolvență de mai mulți ani și se confruntă cu mari probleme financiare. Tarifele pentru serviciul de precolectarea, colectarea și transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere prestate de SC Urban SA în Ocnele Mari sunt următoarele: 10,50 lei/persoană/lună – pentru persoane fizice; 159,56 lei/mc – pentru persoane juridice, fără TVA.

• Directorul DSV Valcea, Mihai Miclea, cel care a girat abuzul de la Scundu trebuie sa-si dea urgent DEMISIA! Politicienii de la Putere care inca il mai tin in brate pe acest ipochimen trebuie sa-l lase sa plece acolo de unde a venit la DSV. Acest individ nu are ce sa caute in functia de director din foarte multe motive!

• În cadrul unui răspuns la o interpelare a unui parlamentar vâlcean, Ministerul Transporturilor vine cu noi precizări privind centura ocolitoare a municipiului Drăgăşani. Astfel, CNAIR, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, a încheiat contractul de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv documentaţiile pentru avize, obţinere avize şi acorduri pentru obiectivul „Centură de ocolire Drăgăşani Est”. Studiul de fezabilitate a fost avizat de către Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Craiova, cu o valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA) de 117,37 milioane RON, din care construcţii+montaj 99,68 milioane RON, durata de realizare a lucrărilor de 12 luni şi lungimea de 9,143 km. Însă, conform oficialilor de la Ministerul Transporturilor, obiectivul „Centura de Ocolire Drăgășani Est” nu a fost cuprins în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare în anul 2018 de la bugetul de stat şi nu se află nici printre obiectivele propuse în lista obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice în anul 2019.

• Primarul comunei Grădiștea, Ilie Boiangiu, deține mai multe proprietăți imobiliare importante, conform ultimei declarații de avere. Astfel, edilul-șef din Grădiștea are peste 40.000 mp de terenuri în localitate, o vilă de lux de 250 mp, un spațiu comercial și un apartament în Râmnicu Vâlcea. Ilie Boiangiu are în conturi bancare la CEC Bank suma de 6.000 euro, iar în anul 2017 a câștigat peste 500 milioane de lei vechi, din care, cea mai mare parte, din salariul de primar.