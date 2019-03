Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a ajuns la Râmnicu Vâlcea pentru a vedea noul aparat RMN al Spitalului Judeţean

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a ajuns miercuri după-amiază la Râmnicu Vâlcea pentru a vedea noul aparat de rezonanţă magnetică nucleară al Spitalului Judeţean, dar şi pentru a discuta cu cei din conducerea Consiliului Judeţean despre o nouă structură pentru cea mai mare unitate sanitară din Vâlcea.

RMN-ul a fost amplasat in spațiul special creat, in interiorul unității medicale, cu ajutorul unei macarale de mare tonaj. Aparatul RMN va fi pus in funcțiune in maxim o lună de zile. Vor beneficia de investigatii pacienții Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, dar si vâlcenii care se vor prezenta cu bilet de trimitere din partea medicului de familie.