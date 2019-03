BOMBA! Peste 1000 de salariati de la CET Govora se pregatesc de proteste! Cu „arma” la picior…

Sindicatul Sodistul intentioneaza sa organizeze o miscare de protest pentru a determina autoritatile judetene sa forteze CET Govora sa furnizeze Uzinelor Sodice Govora abur industrial sub pretul de productie. Bineinteles ca aceasta este o forma de presiune oarecum la limita legii (daca nu – chiar dincolo de ea!), orchestrata de sindicatul USG, mana-n mana cu patronii polonezi, care daca ar fi pusa in practica ar falimenta in scurt timp CET Govora si ar conduce, dupa principiul dominoului, la distrugerea intregii Platforme Chimice a municipiului Ramnicu Valcea (CET, USG, Oltchim etc!). Peste 10.000 de locuri de munca ar disparea in maxim 6 luni pentru ca asa vor muschii unor polonezi capitalisti lacomi din cale afara! Realitatea este ca nici Prefectura Judetului si nici Consiliul Judetean Valcea nu pot sa intervina LEGAL in aceasta negociere dintre CIECH Romania (USG) si CET Govora, societate aflata in insolventa, iar administratorul judiciar este de buna credinta si stie ce are de facut, asa cum a demonstrat in acesti ani. Pana una, alta si peste 1000 de angajati de la CET Govora se pregatesc de proteste chiar in zilele de 3, 4 si 5 aprilie. Tot la Prefectura si Consiliul Judetean Valcea!

Tiberiu Pirnau