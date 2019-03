Valceanul Adrian Luta încearcă să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai mare icoană pe sticlă din lume

Un profesor încearcă să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai mare icoană pe sticlă din lume

Un tânăr profesor de pictură încearcă, ajutat şi de câţiva elevi de la Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, să realizeze cea mai mare icoană pe sticlă, într-o încercare de a intra în Cartea Recordurilor.

Lucrarea are o înălţime de aproximativ opt metri şi o lăţime de şase metri, fiind formată din trei icoane de dimensiuni mari în care sunt înfăţişate atât scene biblice, dar şi imagini ale sfinţilor şi ale lăcaşurilor de cult din Vâlcea.

„Este un triptic, adică trei icoane foarte mari, fiecare având diametru de 1,80 metri pe 2,40 metri. Tematica este specifică zonei. Cea centrală este cu Isus Christos, cu Învierea şi cu alte scene din viaţa Mântuitorului, cea de-a doua este cu Antim Ivireanul, care a fost episcopul Râmnicului şi cu biserici din judeţ, iar cea de-a treia va fi cu Sfântul Calinic de la Cernica, şi el fost episcop al Râmnicului, şi, la fel, cu biserici din Vâlcea. Aceste două icoane vor completa de fapt icoana centrală. E ceva nou pentru că toate cele trei icoane sunt compuse din două registre: o scenă mare în centru, care constituie tema principală şi alte imagini mai mici în jur, care sunt secundare”, a precizat profesorul Adrian Luţă, iniţiatorul acestui demers.

Crescut într-un mediu teologic, artistul din Râmnicu Vâlcea, acum în vârstă de 27 de ani, spune că visează la acest plan încă din liceu.

„Ideea a plecat de când aveam 16 ani, eu crescând practic în biserică. Tatăl meu, care a fost pictor de biserici, mă lua cu el prin diverse şantiere de pictură bisericească şi acolo am văzut tot felul de scene, astfel că mi-am zis să fac şi eu o icoană pe aşa ceva. (…) Ca pictor poţi fi nemuritor prin artă, prin ceea ce laşi în urmă. Am lucrat la această lucrare cu materiale foarte scumpe ca să reziste peste ani. Eu aproximez că ea va ţine încă 100 de ani după ce o facem noi, iar dacă va fi ţinută în medii bune, poate chiar mai mult. Acesta a fost şi scopul pentru care am vrut să fac asta, ca să nu trăiesc degeaba pe pământ şi să las ceva în urma mea care să dăinuie. I-am implicat şi pe elevii mei pentru că am dorit să facem ceva şi pentru oraşul acesta care, cel puţin pe mine, m-a format şi pentru care am un respect deosebit”, a mai spus profesorul vâlcean

Lucrarea a fost începută în urmă cu aproximativ trei luni, în momentul de faţă fiind realizată pe jumătate, autorul ei sperând să o termine în primăvara anului viitor pentru ca reprezentanţii Guiness Book să o poată omologa odată cu o altă lucrare pe care Adrian Luţă a început-o în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea şi care presupune pictarea celor 58 de panouri fonice stradale din plexiglas, amplasate lângă Podul Vinerii Mari. Până acum, acesta a pictat aproape 30 dintre ele, dar până la finele lunii aprilie spune că le va termina şi pe celelalte, pentru această lucrare fiind deja iniţiate demersurile către Cartea Recordurilor.

„M-am gândit că dacă voi omologa recordul mondial cu panourile de plexiglas din centrul oraşului şi cei de la Guiness Book tot vin aici, să nu vină doar pentru unul, ci pentru două sau chiar trei recorduri. Mai e de omologat şi cupola de vitraliu a lui Gheorghe Dican de la Biblioteca Judeţeană şi cred că ar putea să le includă pe toate. Primăria municipiului este cea care se ocupă de aceste demersuri, costurile pentru omologare fiind foarte ridicate. M-am interesat şi, numai pentru deplasarea delegaţiei de la Guiness Book din America până aici costă 5000 de dolari, pentru omologare mai fiind nevoie de încă 400 de euro. Recordul mondial nu va fi deci pe numele meu, ci va fi trecut sub tutela Primăriei şi a Palatului Copiilor”, a mai spus Luţă.

În prezent, recordul mondial pentru cea mai mare icoană pe sticlă este deţinut tot de un român – pictoriţa din Arad Aurelia Bobocel, care a fost inclusă în Cartea Recordurilor în 2004 pentru o lucrare de 2 metri lungime şi 1,08 metri înălţime.

Sursa: AGERPRES

Foto: Adrian Luță