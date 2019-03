Constantin Radulescu: Consiliulul Judetean Valcea a atras 200 de milioane de euro, bani europeni si de la Guvern! 

Constantin Radulescu, presedinte CJ Valcea: Ne tinem de cuvant!

Alaturi de actuala echipa de la CJ am atras si semnat contracte de peste 200 milioane de euro in acest mandat la conducerea Consiliului Judetean!

Investitiile sunt certe si se afla in proceduri de licitatie, proiectare, executie sau in derulare in timp ce unele sunt chiar finalizate!

Am atras peste 138 de milioane de euro …bani europeni din cei peste 200 milioane de euro bani atrasi in total pana la acest moment.

Ii asigur pe valceni ca vom continua sa facem fapte bune pentru judetul nostru!

Multumesc ADR S-V Oltenia, echipei de aici si doamnei Marilena Bogheanu!

Multumesc Guvernului ROMANIEI pentru sprijinul acordat in atragerea banilor guvernamentali si europeni!

Peste 200 milioane euro – total fonduri atrase in acest mandat din care 138 milioane de euro FONDURI EUROPENE.

Vom continua sa facem proiecte si sa atragem bani pentru modernizarea judetului.

Constantin Radulescu, presedinte CJV Valcea