Primarul Gutău se ține de promisiune: Consiliul Local va adopta documentația de construire a unui stadion nou în Râmnic

La data de 28 martie 2019, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba indicatorii tehnico-economici conform devizului general aferent documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai din Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea”, la valoarea totală de 77.624.959 lei fără TVA, din care C+M la valoarea de 57.112.167 lei. Terenul studiat cuprinde, în prezent, următoarele construcţii: stadion municipal cu 12.000 locuri, teren sintetic de fotbal, aliniat pe latura de vest a terenului, un corp de clădire cu destinaţia de alimentaţie publică în zona de acces (pe latura de sud); anexe. Stadionul Municipal Râmnicu Vâlcea (principala arenă sportivă din oraş) a fost construit în perioada anilor 1970-1975 fiind realizat pe o structură din beton armat cu gradene prefabricate din beton armat şi acoperiş peste tribuna oficială realizat cu structură metalică. Stadionul nu corespunde, din punct de vedere funcţional, exigenţelor FIFA, UEFA și FIA, iar conform temei de proiectare, aceasta este o cerinţă esenţială a beneficiarului. Complexul sportiv nu corespunde nici din punct de vedere al securităţii la incendiu (conform P 118/1999 normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

În raportul de expertiză tehnică, întocmit de ing. Pavel Alexa, se recomandă: „Având în vedere starea tehnică a clădirilor, numeroasele degradări, calitatea slaba a materialelor constitutive, amploarea lucrărilor de reabilitare, etc., expertul recomandă dezafectarea totală/demolarea clădirilor”. Neîndeplinirea unor norme UEFA, FIFA şi FIA împiedică, momentan, organizarea unor competiţii sportive de amploare. Lucrările de reabilitare presupun intervenţii pentru consolidarea structurii, refacerea acoperişului, refacerea instalaţiilor, refacerea în proporţie de 60% a finisajelor, înlocuirea, în mare parte, a tâmplăriei. Această soluţie conduce la costuri de circa 70% din preţul unei clădiri noi. Având în vedere faptul că stadionul actual nu corespunde funcţional normelor FIFA, UEFA și FIA, această soluţie nu este fiabilă. Aceasta este si concluzia prezentată de expert: „Având in vedere starea tehnica a clădirilor, numeroasele degradări, calitatea slaba a materialelor constitutive, amploarea lucrărilor de reabilitare, etc., expertul recomanda dezafectarea totală a clădirilor”. Întrucât stadionul existent nu corespunde nici din punct de vedere funcţional, nici din punct de vedere structural, astfel că se propune construirea unui stadion nou. Construcţiile si amenajările se vor realiza pe locul stadionului existent. Realizarea unui stadion nou va scădea costurile aferente producerii energiei termice, datorită producerii energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Vor scădea și costurile aferente lucrărilor de întreţinere/reparaţii.

(Petre Coman)