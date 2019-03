Marșul pentru viață în municipiul Râmnicu-Vâlcea, organizat de Arhiepiscopia Ramnicului

Clerici, părinți și bunici, însoțiți de copii și nepoți, elevi de la școlile din municipiul Râmnicu-Vâlcea și din cuprinsul județului au participat sâmbătă, 23 martie, la „Marșul pentru Viață”. Tema din acest an a fost „Unic din prima secundă”, având scopul de a promova dreptul la viață al fiecărui copil aflat în pântecele mamei.

Manifestarea pro-viață a început în fața sediului Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, iar de acolo participanții, purtând baloane și bannere cu mesaje pro-viață, s-au deplasat către Arhiepiscopia Râmnicului.

„Arhiepiscopia Râmnicului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a organizat și în acest an evenimentul «Marșul pentru viață», cu tema «Unic din prima secundă», pentru a promova darul vieții la justa sa valoare, mai ales că fiecare copil are ADN propriu și un suflet unic, creat de Dumnezeu. Ca în fiecare an, evenimentul a fost unul pașnic, pentru că promovează iubirea vieții și a oamenilor. Însă a fost și un prilej de a trage un semnal de alarmă cu privire la dreptul la viață al copilului nenăscut și felul în care putem să venim în sprijinul mamelor care îl poartă în pântece”, a precizat pr. Alexandru Cristian Bănuță, consilier eparhial al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul.

La „Marșul pentru viață”, dimpreună cu preoți de la parohiile din municipiul Râmnicu-Vâlcea, au participat membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” a Arhiepiscopiei Râmnicului, Asociației „Mămici din Vâlcea”, Ligii Femeilor Creştine Ortodoxe Vâlcea, dar și elevi și eleve de la școli din municipiu, precum Școala Postliceală Sanitară Sfântul Efrem cel Nou a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

„Marșul pentru viață” este la a IX-a ediție națională, fiind organizat în peste 500 de orașe și sate din România și Republica Moldova. Potrivit organizatorilor – http://www.marsulpentruviata.ro – în perioada ianuarie-septembrie 2018, în România, au fost avortați 44.000 de copii, în timp ce în 2017 în Republica Moldova au fost avortați 12.025 copii. Aceste statistici sunt incomplete, deoarece nu au fost luați în calcul copiii a căror viață a fost oprită prin avorturi medicamentoase, în clinicile particulare sau din străinătate.