Vizită de lucru în județul Vâlcea a ministrului apelor și pădurilor, Ioan Deneș!

Vizită de lucru în județul Vâlcea a ministrului apelor și pădurilor, Ioan Deneș!

Astăzi, 22 martie 2019, am participat alături de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu și colegii mei parlamentari PSD, la întâlnirea de lucru pe care a efectuat-o ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, în județul nostru. Alături de acesta au fost prezenți: directorul general al ANAR, Victor Sandu și directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu. Scopul vizitei a fost acela de a vedea proiectele finalizate pe situații de urgentă în localitățile care au fost grav afectate de calamități.

Președintele Constantin Rădulescu s-a implicat și a reușit să atragă fondurile necesare reparării pagubelor de la Guvernul României, în urma evaluărilor făcute, dar a și monitorizat modul în care proiectele s-au desfășurat și realizat. Colaborarea dintre președintele Consiliul Județean – Guvern – Ministerul Apelor și Pădurilor este una eficientă și benefică pentru dezvoltarea județului Vâlcea.

De asemenea, am participat și la întâlnirea cu primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, unde s-a discutat despre finalizarea documentației de preluare a pădurii Capela, în vederea transformării ei într-o pădure parc.

Cu toții am remarcat eforturile făcute de președintele Constantin Rădulescu în interesul județului nostru și, aici mă refer la toate proiectele realizate și fondurile pe care a reușit să le atragă.

Apreciez modul în care se zbate pentru ca Vâlcea să fie un județ dezvoltat pe parte de infrastructură, dar și pe parte economică.

Aceste reușite vorbesc de la sine despre activitatea lui. Nu îi poți mulțumi niciodată pe toți, dar am convingerea că oamenii au simțit că tot ceea ce facem noi, cei aleși, este doar pentru ei și în interesul lor.

Suntem o echipă unită, o echipă care construiește pentru oameni!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea