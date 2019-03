Puiul Fericit de la Agricola se decoloreaza la prima spalare! Rusineee!!!

Ma mananca degetele de nervi, nu pot sa nu scriu. Azi am ras isteric. De ce? Pentru ca unii umbla cu cioara vopsita sau…puiul vopsit, cum vreti sa spuneti. Si inca pe bani buni, pe banii prostilor ca mine.

Eu impacata ca mananc sanatos, ma duc si cumpar Puiul Fericit. Dau 40 lei pe el cu gandul ca na, scrie ca e crescut natural si ca :” are chiar culoarea puiului de altadata, crescut ca la curte”. De dimineata pun o pulpa la saramura pentru 2 ore (o cana cu apa si 2 lingurite de sare, nimic altceva). Cand sa-l scot ca sa-l gatesc, surprizaaa! 😲Puiul s-a decolorat. Nu mai este “galben ca cel de curte” ci in pete ca dalmatianul.

Ei si ma intreb cum li se permite acestor impostori sa minta cu atata nonsalanta 🤔

Poatare facebook.com – Catalina Anghel

Explicatia abracadabranta a celor de la Agricola:

Buna ziua,

Culoarea galbena a acestui pui (rasa Hubbard, cu crestere lenta), crescut in medie 60 de zile, vine din hrana 100% vegetala (din care 70% porumb si grau, soia, srot de floarea soarelui, gluten de porumb, faina de galbenele, minerale).

Putem observa aceasta culoare galbuie, in comparatie cu puiul asa-numit industrial, la nivelul epidermei (stratului exterior al pielii), sub piele, sub forma de grasime (distribuita anatomic in proportii diferite, de exemplu mai multa si mai galbena pe interiorul pulpei, decat pe exteriorul acesteia) si chiar in tesutul muscular (in carne). Oricine a consumat acest pui in ultimii ani s-a putut convinge de calitatea intrinseca a carnii.

Epiderma, stratul superficial de la suprafata tegumentului, in contact cu mediu acid, mediu salin sau chiar cu apa peste o anumita temperatura (la oparire de exemplu), sufera transformari. Acest fenomen se poate observa intr-o mai mare sau mai mica masura la orice tip de carne.

Va asiguram ca aceasta culoare a puiului este rezultatul exclusiv al hranirii naturale si ca nu utilizam nicio substanta artificiala in hrana puilor.

Marinel Iacob, director MQ Agricola, medic veterinar