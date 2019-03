Primăria Pietrari anunță că se lucrează din plin la podul de la Miroiu – Coastele Cernii

În prezent, conform spuselor primarului din Pietrari, Nicolae Moraru, se lucrează din plin la podul de la Miroiu – Coastele Cernii: „În punctul La Miroiu se va va facilita accesul rutier către mai multe gospodării și terenuri agricole. Avem apă, canal, un târg modern, servicii, începem drumul către Bărbătești și se mai asfaltează încă 7 km de drumuri, ulițe, în principal. La podul de la Miroiu se lucrează, vor începe lucrările și la școală și la dispensar, ar mai rămâne gazele, pentru care căutăm soluții”. În iarna care a trecut, primarul Nicolae Moraru s-a confruntat cu diverse probleme, din cauza zăpezilor şi a gerului, care au dus şi la întreruperea energiei electrice în comună: „Din păcate, cei de la CEZ n-au reuşit să facă faţă tuturor problemelor care au apărut. Nu doar la Pietrari a fost o întrerupere generală a energiei electrice, ci şi în comunele limitrofe. În ceea ce priveşte starea drumurilor, le-am deszăpezit foarte repede, cu noul buldoexcavator pe care l-am achiziţionat recent prin GAL Microregiunea Horezu, care dispune şi de câteva utilaje anexe. Pe lângă acesta, am mai acţionat şi cu un tractor cu plug tractat. Am lucrat non-stop pentru deszăpezirea arterelor. Primăria Pietrari a depus toate eforturile pentru a le oferi oamenilor cele mai bune condiţii de a circula prin localitate”. La sfârşitul anului trecut, primarul Nicolae Moraru a alocat suma de 150 milioane de lei vechi din bugetul local, pentru a oferi cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă tuturor celor 200 de elevi din comuna Pietrari. „Copiii au fost recompensaţi cu prilejul unei frumoase serbări care a avut loc la căminul cultural din centrul comunei. La Pietrari, mai funcţionează o singură şcoală şi am vrut să-i strângem pe toţi elevii la un loc, pentru a le oferi momente de neuitat, de care să-şi aducă aminte cu plăcere. Cei mici s-au pregătit foarte bine pentru acest eveniment şi au susţinut un spectacol artistic gustat de părinţi şi de ceilalţi invitaţi, cu multe cântece de iarnă”, a spus primarul Nicolae Moraru. Anul trecut, Consiliul local al comunei Pietrari, în numele Primăriei – asociat unic la SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL, a decis dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţii. S-a aprobat transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimonial societatii, către asociatul unic UAT Comuna Pietrari. SC Apă Canal Valea Otăsăului SRL a fost înființată în anul 2015 prin HCL nr. 43 din 17 decembrie 2015.