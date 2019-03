Scandal sexual la Inspectoratul Judetean de Politie Valcea!

La varful politiei valcene si nu numai se practica perversiunile sexuale, metaforic vorbind – bineinteles. Poate se intampla si faptic, dar nu avem inca dovezi. Dar perversiunile sexuale metaforice sunt la ordinea zilei. Zilnic primim pe adresa redactiei scrisori de la diferite tabere din IPJ Valcea, de al caror continut s-ar rusina si Ciociolina, vedeta porno din Italia. Lovituri sub centura, atacuri suburbane, injuraturi cu organe sexuale. Cam aceasta este atmosfera in esaloanele superioare ale IPJ Valcea. De ce atata zbatere pentru sefia acestei institutii? Este un butoi cu miere in biroul comandantului?! Sa ne fie scuzat titlul putintel vulgar, dar am vrut sa atragem atentia, e adevarat printr-o metafora fortata, in legatura cu ceea ce se intampla de ceva vreme la IPJ Valcea, batalii care afecteaza cu siguranta intreaga activitate a institutiei, dar si ordinea si siguranta cetatenilor in judetul Valcea. Poate ar fi potrivit ca MAI sa trimita Corpul de Control la Valcea sa-i linisteasca pe baietiasii acestia naravasi!

Nicu Trandafir