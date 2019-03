GUVERNUL PSD a investit si va investi in Stoenesti

GUVERNUL PSD a investit si va investi in Stoenesti.

In acest sens, comuna Stoenesti, a semnat contracte de finantare prin PNDL in valoare totala de 129 MILIARDE lei vechi, constand in :

1. Extindere sistem de alimentare cu apa in satul Zmeuratu in valoare de 22 miliarde lei vechi;

2. Extindere retea canalizare in valoare de 105,6 miliarde lei vechi;

3. Dotare cu calculatoare si mobilier scolar a Scolii Gimnaziale Stoenesti in valoare de 2 miliarde lei vechi.

NE TINEM DE CUVANT SI FACEM FAPTE PENTRU BINELE OAMENILOR !

Marius Margarita