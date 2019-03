SOC! Candidatul PNL la europarlamentare, Rares Bogdan, SANTAJ la CET Govora?! Fostul director Mihai Balan are raspunsul…

Marele iepuras castigator, scos din palarie de PNL pentru castigarea alegerilor europarlamentare este jurnalistul Rares Bogdan. Acum si-a dat arama pe fata, a renuntat la aparentele inselatoare de echidistanta jurnalistica si a aratat clar in slujba cui s-a aflat si pentru ce stapan a cantat, PNL. Un lautar al PNL-ului, asa se dovedeste a fi Rares Bogdan. NU am avut „onoarea” sa fiu invitat astazi la conferinta de presa a PNL Valcea, care l-a avut ca principal actor pe Rares Bogdan. I-as fi adresat o singura intrebare: Este adevarat ca in anii 2013-2014 ati luat bani direct sau prin intermediari de la CET Govora, prin fostul director Mihai Balan in urma unui santaj ordinar, orchestrat prin intermediul Realitatea TV? O simpla intrebare. Nu avem memoria scurta, domnule Rares Bogdan, ne aducem aminte ca in perioada respectiva ati publicat de mai multe ori pe banda galbena a emisiunilor dumneavoastra si nu numai, ca veti dezvalui ilegalitati de la CET Govora si dupa aceea… NIMIC! A fost pusa batista pe tambal! Apropo, il cunoasteti pe Mihai Balan? Era interesant sa aflam acest raspuns, domnule Rares Bogdan. Sunt sigur, ca gaseati un raspuns…

Poate ca nu e tarziu ca autoritatile sa cerceteze cazul.

Tiberiu Pirnau

Rares Bogdan se mai indeletnicea si cu o anumita forma de trafic de influenta, in favoarea firmei Trend Communication:

Puțini sunt aceia care știu că Rareș Bogdan are un frate. Bugetul.ro vă dezvăluie cine este și cu se ocupă Horia Bogdan, fratele lui Rareș Bogdan.

Anul trecut, în cadrul unui interviu, realizatorul Realitatea TV declara că în 2001 a înființat o agenție de publicitate, împreună cu fratele său și cu Octavian Hoandră.

Ulterior, potrivit spuselor sale, Rareș Bogdan i-a vândut fratelui său părțile sociale.

„În perioada 1998-2004 am dezvoltat o rețea de telefonie mobilă. Practic am vândut servicii GSM. Am avut 14 magazine. Le-am vândut către o rețea mai puternică. Am făcut primii mei bani, bani mulți pe acea vreme, 250.000 de dolari făcuți din vânzarea respectivului business.

În 2001, am înființat, alături de Tavi Hoandră și fratele meu, o agenție de publicitate. Ea dăinuie și astăzi. Ulterior mi-am vândut părțile către fratele meu”, a afirmat Rareș Bogdan.

Agenția de publicitate deținută de Horia Bogdan se numește Trend Communication și are în portofoliu giganți precum Hidroelectrica, Transgaz, Vodafone și Banca Transilvania.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, verificate de Bugetul.ro, în 2017, Trend Communication a avut o cifră de afaceri de 4.447.551 de lei și un profit de 549.691 de lei.

Curios este faptul că Rareș Bogdan încă mai figurează ca acționar la Trend Communication.

După articolul publicat de Bugetul.ro, Hidrolectrica a făcut o serie de precizări privind relația contractuală pe care o are cu Trend Communication.

„Urmare a numeroaselor solicitări de clarificări venite din partea reprezentanților mass-media, facem precizări privind relația contractuală dintre Hidroelectrica și societatea Trend Communication, avându-l ca acționar pe realizatorul de televiziune Rareș Bogdan și, ulterior, pe fratele acestuia, Horia Bogdan:

Contractele s-au derulat – cu intermitențe, în perioada 2006-2012, ultimul contract fiind reziliat la intrarea Hidroelectrica în insolvență;

În perioada 2006-2012, Hidroelectrica a decontat către Trend Communication plăți în valoare totală de cca. 486.440 lei (TVA inclus).

Contractele au avut ca obiect servicii de ”analiză calitativă și sinteză privind imaginea de ansamblu în media a SC Hidroelectrica SA”, precum și servicii de ”realizare a unor rapoarte de audit ce includ strategii media imediate pentru contracararea efectelor campaniilor sau materialelor negative de presă la adresa beneficiarului, precum și tactici de contrabalansare a aparițiilor negative cu cele pozitive”.