Habarnistii de la USR Valcea mint de îngheață apele! Spitalul Judetean informeaza valcenii

In urma aparitiei in spatiul public a unor acuze mincinoase aduse conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, de catre filiala Valcea a partidului Uniunea Salvati Romania, referitoare la includerea SJU Valcea in Programul National de Tromboliza Intravenoasa pentru pacientii cu accident cerebral acut ischemic, facem urmatoarele precizari:

– se minte cu buna stiinta cand se afirma “Abia dupa ce USR Valcea a semnalat aceasta problema in spatiul public in data de 6 februarie 2019, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a anuntat in data de 11 martie 2019 un concurs pentru ocuparea celui de-al patrulea post de radiolog necesar includerii judetului Valcea in Programul National de Tromboliza Intravenoasa”.

– in data de 26.10.2018 s-a publicat pe site-ul www.sjv.ro, precum si in ziarul Viata Medicala nr. 43/26.10.2019, anuntul de organizare al unui concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist radiologie si imagistica medicala cu competenta computer tomograf. Din pacate, postul nu a fost ocupat.

– la data de 30 ianuarie 2019 (anterior datei de 06 februarie 2019) s-a primit de la Consiliul Judetean Valcea Dispozitia cu nr. 33/30.01.2019 pentru aprobarea scoaterii la concurs din nou a unui post de medic radiolog. Postul a fost publicat in ziarul Viata Medicala nr. 10/08.03.2019;

– anexam toate aceste documente pentru ca cetatenii judetului Valcea sa afle adevarul si va asiguram ca toate aceste demersuri respecta cadrul legal tocmai pentru a asigura o buna desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medici;

– in ultimii ani s-au depus toate eforturile LEGALE pentru remedierea cat mai urgenta a situatiei privind deficitul de medici din unele specialitati medicale;

– se incearca de la o vreme atragerea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea in batalia politica si folosirea SJU Valcea pentru atacuri politice;

Revenim cu rugamintea adresata TUTUROR PARTIDELOR POLITICE – sa incerce sa isi desfasoare lupta politica fara sa implice Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. Nu vom mai raspunde acestor atacuri murdare ale unor oameni politici care incearca sa isi faca imagine si sa castige “puncte electorale” prin implicarea SJU Valcea.

Compartiment Relatii cu Publicul – SJU Valcea