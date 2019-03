Primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, va realiza investiții în modernizarea stadionului din localitate

Conform primarului din Vlădeşti, Adrian Cosac, în acest an se vor face investiții în modernizarea stadionului din localitate: „Vom monta o tabelă de scor, vom schimba gazonul, un sistem nou de irigații, extinderea numărului de locuri, precum și asfaltarea parcării”. Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat anul trecut realizarea investiţiei „Bazin de înot în comuna Vlădeşti” şi acordul de parteneriat dintre Primăria Vlădeşti şi Judeţul Vâlcea. Primăria Vlădeşti are înscris în lista sinteză a obiectivelor de investiţii aferentă Subprogramului „Bazine de înot” din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţională de Investiţii, obiectivul de investiţii „Bazin de înot în comuna Vlădeşti”. Amplasamentul destinat construcţiilor care se realizează în cadrul subprogramului se predă de către beneficiar pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcină, Ministerului Dezvoltării Regionale, tot prin Compania Naţională de Investiţii. Investiţia, propusă a fi realiză pe o suprafaţă de aproximativ 3000 mp din terenul amplasat în sat Priporu, Punctul staţie de asfalt, se află în etapa de întocmire a studiilor topografice şi intabulare a terenului aferent investiţiei. „Dorim o sală de sport modernă cu tribune, unde copiii să poată face sport şi după amiaza. Sala de sport se va construi pe CNI. Trotuare care să îmbunătăţească imaginea localităţii vor fi executate din bugetul local. Nu am omis de aici refacerea centrului civic, piaţeta publică”, a spus primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac. La începutul acestui an, primarul din Vlădeşti şi CJ Vâlcea au semnat acordul de parteneriat privind aprobarea realizării investiţiei „Complex servicii balneare Vlădeşti”. Investiţia va fi promovată în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de investiţii – CNI ca obiectiv de investiţii nou, în afara subprogramelor prestabilite în cadrul programului. Terenul, în suprafaţă de 9.268 mp, se află în domeniul privat al comunei Vlădeşti, iar realizarea unui complex de agrement (piscine cu apă sărată, spaţii de relaxare, SPA, instalaţii de tratament, spaţii cazare) ar oferi zonei un plus de atractivitate turistică.