Deputatul liberal Cristian Buican, in pragul infarctului! Justitia a hotarat: Ion Busaga revine in functia de primar la Berislavesti!

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa suspende decizia penala nr. 898/A din 22 octombrie 2018, prin care primarul din Berislavesti, Ion Busaga, a fost condamnat pe NEDREPT la inchisoare cu suspendare.

Cititi aici hotararea din data de 12 martie a.c.:

Admite, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mohanu Ion şi Buşagă Ion împotriva deciziei penale nr. 898/A din 22 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pronuntată în dosarul nr. 620/46/2018, pentru cazul prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 7 C. proc. pen., referitor la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen. – în ceea ce îl priveşte pe recurentul inculpat Mohanu Ion, respectiv complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen. – în ceea ce îl priveşte pe recurentul inculpat Buşagă Ion. Conform art. 441 C. proc. pen., dispune suspendarea executării sentinţei penale nr. 199/15.11.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 898/A din 22 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pronuntate în dosarul nr. 620/46/2018, în parte, în ce-i priveşte pe recurenţii Mohanu Ion şi Buşagă Ion, până la soluţionarea pe fond a recursurilor în casaţie. Conform art. 441 alin. 1 cu referire la art. 215 alin. 1 şi 2 C. proc. pen., pe perioada suspendării hotărârii, recurenţii inculpaţi Mohanu Ion şi Buşagă Ion trebuie să respecte următoarelor obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia oraşului Călimăneşti pentru recurentul Buşagă Ion şi Poliţia oraşului Brezoi pentru recurentul Mohanu Ion, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; d) să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată. În temeiul art. 441 alin. 2 C. proc. pen., atrage atenţia recurenţilor inculpaţi că, în caz de nerespectare a obligaţiilor impuse, se va revoca măsura suspendării şi se va relua executarea pedepsei. Conform art. 441 alin. 3 C. proc. pen., dispune informarea instanţei de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi pentru supravegherea respectării obligaţiilor impuse. Trimite cauza completului C7, în vederea judecării recursurilor în casaţie. Fixează termen la data de 23 aprilie 2019, pentru când se vor cita recurenţii inculpaţi Mohanu Ion şi Buşagă Ion, precum şi intimatul inculpat Talpoş Nicolae, intimata parte civilă Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, prin Direcţia Silvică Vâlcea şi partea responsabilă civilmente Obştea de Moşneni Surdoiu Pripoara. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 martie 2019.

Tiberiu Pirnau