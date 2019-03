Primarul Mircia Gutau o da in judecata pe Claudia Rosu, fost procuror DNA! O acuza de ABUZ!

Primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a anuntat in aceasta seara la emisiunea jurnalistului Victor Ciutacu de la Romania TV, ca o va actiona in instanta pe Claudia Rosu, fost procuror DNA. Edilul de la Ramnicu Valcea o acuza pe Rosu de ABUZ într-un dosar în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru luare de mită, sentinţa fiind anulată în urma rejudecării procesului în baza unei decizii CEDO.

Soția procurorului Doru Țuluș, procurorul Claudia Roșu, este autoarea unor dosare controversate, printre care si cele ale lui Ludovic Orban și Olguța Vasilescu, în care ambii au fost achitați.

Deja l-am mandatat pe avocatul meu Octavian Fieroiu sa o dea in judecata pe Claudia Rosu, cea care mi-a adus 12 ani de suferinta in viata mea si a familiei. De asemenea, chem in instanta statul roman pentru despagubiri morale! Sunt convins ca le va veni randul celor care au gresit voit in cazul meu! NU trebuie uitat ca imediat dupa condamnarea mea, judecatoarea Livia Stanciu a fost avansata presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Ea este singura ramasa in viata, din completul care m-a judecat, si trebuie sa plateasca! Aceasta individa care m-a bagat pe NEDREPT la puscarie este acum judecator al Curtii Constitutionale, ne sfideaza pe toti. Ar trebui ca Parlamentul sa adopte o lege pentru ca daca un judecator, procuror, medic – greseste sa plateasca personal sau sa infunde puscaria! – a declarat Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea.

Procurorul Claudia Rosu ar trebui de urgent trasa la raspundere pentru represiune nedreapta.

Art. 283 CP – Represiunea nedreapta:

„(1) Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a lua o masura preventiva neprivativa de libertate ori de a trimite in judecata o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica”.

Tiberiu Pirnau

Primarul Mircia Gutău, achitat definitiv de Instanţa supremă

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru luare de mită, sentinţa fiind anulată în urma rejudecării procesului în baza unei decizii CEDO, scrie Agerpres.



„Respinge, ca nefondat, recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva deciziei penale nr.39/P din data de 10 aprilie 2009 a Curţii de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în dosarul nr.698/57/2008, cu privire la inculpatul Gutău Mircia. Menţine dispoziţia de achitare a inculpatului Gutău Mircia (…) pentru infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 254 alin. 1 din Codul penal din 1969 rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Constată că inculpatul Gutău Mircia a fost reţinut în data de 7 iulie 2006 şi arestat preventiv de la 11 iulie 2006 până la data de 10 noiembrie 2006. Constată că inculpatul Gutău Mircia a executat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin decizia penală nr. 273 din 27 ianuarie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 698/57/2008, de la data de 28 ianuarie 2010 până la data de 14 septembrie 2011. Definitivă”, se arată în decizia Instanţei supreme.Pe 3 aprilie, Instanţa supremă a decis rejudecarea dosarului în care primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost condamnat în 2010 la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită. „Respinge, ca nefondat, recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva deciziei penale nr.39/P din data de 10 aprilie 2009 a Curţii de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în dosarul nr.698/57/2008, cu privire la inculpatul Gutău Mircia. Menţine dispoziţia de achitare a inculpatului Gutău Mircia (…) pentru infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 254 alin. 1 din Codul penal din 1969 rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Constată că inculpatul Gutău Mircia a fost reţinut în data de 7 iulie 2006 şi arestat preventiv de la 11 iulie 2006 până la data de 10 noiembrie 2006. Constată că inculpatul Gutău Mircia a executat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin decizia penală nr. 273 din 27 ianuarie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 698/57/2008, de la data de 28 ianuarie 2010 până la data de 14 septembrie 2011. Definitivă”, se arată în decizia Instanţei supreme.Pe 3 aprilie, Instanţa supremă a decis rejudecarea dosarului în care primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost condamnat în 2010 la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru luare de mită. Decizia a fost luată după ce Instanţa supremă a admis o cerere de revizuire depusă de Mircia Gutău, fiind anulată sentinţa din ianuarie 2010. În noiembrie 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că lui Mircia Gutău i-au fost încălcate dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil în procesul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care l-a condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare, după ce două instanţe inferioare hotărâseră achitarea lui. Mircia Gutău a fost acuzat de procurorii DNA că, în perioada aprilie – iulie 2006, a pretins de la un denunţător, acţionar majoritar al unei societăţi comerciale, suma totală de 50.000 euro, atât în mod direct, cât şi prin intermediul viceprimarului Nicolae Dicu, pentru a-l ajuta pe omul de afaceri să obţină un certificat de urbanism pentru un teren situat în municipiul Râmnicu Vâlcea. Pe 27 ianuarie 2010, Mircia Gutău şi Nicolae Dicu au fost condamnaţi definitiv de Instanţa supremă la câte trei ani de închisoare cu executare. Mircia Gutău a fost eliberat condiţionat în septembrie 2011. Mircia Gutău a candidat la alegerile locale din 2016 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea pe listele Partidului Ecologist Român, câștigand un nou mandat, dupa ce PNL i-a respins candidatura din cauza celor două condamnări la închisoare cu executare pentru corupție, deși avea cel mai bun scor în sondaje. Gutău a fost primar în Râmnicu Vâlcea între 2004 și 2008, iar în 2008 a fost ales din primul tur pentru un al doilea mandat cu 72% din voturi.