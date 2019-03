Primarul comunei Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, anunță că încep lucrările la alimentarea cu apă în Zmeurătu

Conform spuselor primarului comunei Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, peste puțin timp vor începe lucrările de construire la două proiecte guvernamentale: „Aici, este vorba alimentarea cu apă în satul Zmeurătu şi canalizare în satul Stoeneşti. Acum se văd roadele muncii, atât ale mele, cât şi ale colegilor din primărie, după trei-patru ani. Abia aştept să ne apucăm efectiv de lucrări la cele cinci proiecte de anvergură. Sperăm ca, în 2019, să avem parte de un buget împărţit corect, nu ca cel din 2018, să beneficiem şi noi, localitatea Stoeneşti de bani de la începutul anului, să ne putem prioritiza investiţiile. Ne dorim să avem sursa noastră de apă. Aceasta este prioritatea zero a noastră, alimentarea cu apă. Alimentare cu apă trebuie să avem în toată comună, până în 2021”. La începutul acestui an, primarul Gheorghe Dumbravă a dat ordinul de începere pentru două lucrări, respectiv pentru proiectul de alimentare cu apă şi canalizare la Piscu Mare, în valoare de 2,5 milioane de euro şi construirea grădiniţei din satul Dobriceni, în valoare de 500.000 de euro, ambele din fonduri europene: „Cred că lucrările la aceste două proiecte vor începe în primăvară. Acum, aşteptăm ca vremea să fie favorabilă, încât să putem lucra. La grădiniţă am dat ordinul de începere, deoarece termenul este mai scurt, de numai 10 luni, iar constructorul trebuie să ia în serios această lucrare, pentru a fi finalizată la termen. La apă şi canalizare, termenul de finalizare este de circa doi ani”. Anul trecut, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat alocarea sumei de 1.600 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2018 şi au domiciliul în comuna Stoeneşti, precum şi alocarea sumei de 7.800 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2018 şi au domiciliul în comuna Stoeneşti (câte 400 lei fiecare). În ultimii șase ani de administrație, comuna Stoenești are peste 20 de kilometri de asfalt în toate cele 13 sate, rețea de alimentare cu apă, în 8 sate, în lungime de 40 km, iar până în anul 2020 urmează să se introducă apă și canal și în restul satelor. De asemenea, au fost reabilitate toate cele 5 cămine culturale, se construiește o nouă grădiniță în satul Dobriceni, iar la școala din centru, printr-un proiect pe POR, se va extinde cu încă trei săli de clasă, s-au construit cinci poduri și două podețe, s-au asfaltat drumurile de tarla și multe alte investiții.